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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

08 Ocak 2019 Salı 15:39
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.14561
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.05020
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.2015
BHDBAHREYN DİNARI14.4060
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.4786
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.1544
BRLBREZİLYA REALİ1.4621
CZKÇEK KORUNASI0.24293
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00038
PHPFİLİPİN PESOSU0.10358
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.38847
KRWGÜNEY KORE WONU0.00483
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.0365
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07741
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.83803
HKDHONG KONG DOLARI0.69286
IQDIRAK DİNARI0.00455
ISKİZLANDA KRONU0.04582
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01448
HUFMACAR FORİNTİ0.01935
MKDMAKEDONYA DİNARI0.10032
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3189
MXNMEKSİKA PESOSU0.28051
EGPMISIR LİRASI0.30245
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00065
PENPERU YENİ SOLU1.6210
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4471
RSDSIRP DİNARI0.05263
SGDSİNGAPUR DOLARI3.9996
SYPSURİYE LİRASI0.01054
THBTAYLAND BAHTI0.16930
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.5540
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.19383
JODÜRDÜN DİNARI7.6540
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.4702
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.6607

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Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 15:39
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