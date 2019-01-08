TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları08 Ocak 2019 Salı 15:39
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.14561
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05020
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.2015
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|14.4060
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.4786
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.1544
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4621
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.24293
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00038
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.10358
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.38847
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00483
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.0365
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.07741
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.83803
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.69286
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00455
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04582
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01448
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01935
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.10032
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3189
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.28051
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.30245
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00065
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.6210
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4471
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05263
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|3.9996
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01054
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.16930
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.5540
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.19383
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7.6540
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.4702
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.6607
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