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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

04 Ocak 2019 Cuma 16:16
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.14458
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.04999
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.1911
BHDBAHREYN DİNARI14.3606
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİDİRHEMİ1.4739
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.1374
BRLBREZİLYA REALİ1.4443
CZKÇEK KORUNASI0.24098
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00038
PHPFİLİPİN PESOSU0.10319
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.38391
KRWGÜNEY KORE WONU0.00483
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.0276
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07769
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.83112
HKDHONG KONG DOLARI0.69108
IQDIRAK DİNARI0.00454
ISKİZLANDA KRONU0.04611
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01440
HUFMACAR FORİNTİ0.01923
MKDMAKEDONYA DİNARI0.09999
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3091
MXNMEKSİKA PESOSU0.27686
EGPMISIR LİRASI0.30227
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00065
PENPERU YENİ SOLU1.6081
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4384
RSDSIRP DİNARI0.05220
SGDSİNGAPUR DOLARI3.9773
SYPSURİYE LİRASI0.01051
THBTAYLAND BAHTI0.16870
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.5490
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.19477
JODÜRDÜN DİNARI7.6233
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.4578
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.6239

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Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 16:16
  1. döviz

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