TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları04 Ocak 2019 Cuma 16:16
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.14458
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.04999
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.1911
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|14.3606
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİDİRHEMİ
|1.4739
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.1374
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4443
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.24098
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00038
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.10319
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.38391
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00483
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.0276
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.07769
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.83112
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.69108
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00454
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04611
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01440
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01923
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.09999
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3091
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.27686
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.30227
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00065
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.6081
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4384
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05220
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|3.9773
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01051
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.16870
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.5490
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.19477
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7.6233
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.4578
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.6239
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