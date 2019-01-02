TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları02 Ocak 2019 Çarşamba 15:45
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|DövizKodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.14173
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.04938
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.1455
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|14.1559
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.4528
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.1126
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3743
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.23682
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00037
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.10149
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.36727
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00476
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|1.9912
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.07604
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.82260
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.68124
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00447
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04574
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01388
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01893
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.09919
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.2899
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.27073
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.29763
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00064
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.5842
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4194
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05208
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|3.9122
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01036
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.16542
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.5269
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.19258
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7.5187
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.4244
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.5770
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