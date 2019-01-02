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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

02 Ocak 2019 Çarşamba 15:45
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

DövizKoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.14173
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.04938
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.1455
BHDBAHREYN DİNARI14.1559
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.4528
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.1126
BRLBREZİLYA REALİ1.3743
CZKÇEK KORUNASI0.23682
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00037
PHPFİLİPİN PESOSU0.10149
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.36727
KRWGÜNEY KORE WONU0.00476
GELGÜRCİSTAN LARİSİ1.9912
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07604
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.82260
HKDHONG KONG DOLARI0.68124
IQDIRAK DİNARI0.00447
ISKİZLANDA KRONU0.04574
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01388
HUFMACAR FORİNTİ0.01893
MKDMAKEDONYA DİNARI0.09919
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.2899
MXNMEKSİKA PESOSU0.27073
EGPMISIR LİRASI0.29763
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00064
PENPERU YENİ SOLU1.5842
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4194
RSDSIRP DİNARI0.05208
SGDSİNGAPUR DOLARI3.9122
SYPSURİYE LİRASI0.01036
THBTAYLAND BAHTI0.16542
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.5269
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.19258
JODÜRDÜN DİNARI7.5187
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.4244
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.5770

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Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 15:45
  1. TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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