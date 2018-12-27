TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları27 Aralık 2018 Perşembe 15:47
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.13733
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.04899
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.1204
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|14.0447
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.4412
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.0625
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3486
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.23298
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00036
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.10039
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.36420
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00472
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|1.9827
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.07524
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.81335
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.67599
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00444
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04534
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01402
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01875
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.09803
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.2701
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.26609
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.29479
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00063
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.5664
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4058
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05103
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|3.8536
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01027
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.16263
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.5147
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.19262
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7.4586
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.4012
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.5526
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