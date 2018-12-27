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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

27 Aralık 2018 Perşembe 15:47
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.13733
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.04899
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.1204
BHDBAHREYN DİNARI14.0447
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.4412
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.0625
BRLBREZİLYA REALİ1.3486
CZKÇEK KORUNASI0.23298
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00036
PHPFİLİPİN PESOSU0.10039
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.36420
KRWGÜNEY KORE WONU0.00472
GELGÜRCİSTAN LARİSİ1.9827
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07524
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.81335
HKDHONG KONG DOLARI0.67599
IQDIRAK DİNARI0.00444
ISKİZLANDA KRONU0.04534
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01402
HUFMACAR FORİNTİ0.01875
MKDMAKEDONYA DİNARI0.09803
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.2701
MXNMEKSİKA PESOSU0.26609
EGPMISIR LİRASI0.29479
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00063
PENPERU YENİ SOLU1.5664
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4058
RSDSIRP DİNARI0.05103
SGDSİNGAPUR DOLARI3.8536
SYPSURİYE LİRASI0.01027
THBTAYLAND BAHTI0.16263
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.5147
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.19262
JODÜRDÜN DİNARI7.4586
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.4012
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.5526

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Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 15:47
  1. TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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