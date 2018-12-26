Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

26 Aralık 2018 Çarşamba 15:37
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.13926
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.04906
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.1170
BHDBAHREYN DİNARI14.0284
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.4396
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.0585
BRLBREZİLYA REALİ1.3550
CZKÇEK KORUNASI0.23233
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00036
PHPFİLİPİN PESOSU0.09968
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.36201
KRWGÜNEY KORE WONU0.00469
GELGÜRCİSTAN LARİSİ1.9827
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07546
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.81160
HKDHONG KONG DOLARI0.67515
IQDIRAK DİNARI0.00443
ISKİZLANDA KRONU0.04519
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01408
HUFMACAR FORİNTİ0.01876
MKDMAKEDONYA DİNARI0.09787
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.2660
MXNMEKSİKA PESOSU0.26503
EGPMISIR LİRASI0.29525
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00063
PENPERU YENİ SOLU1.5773
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4057
RSDSIRP DİNARI0.05096
SGDSİNGAPUR DOLARI3.8567
SYPSURİYE LİRASI0.01026
THBTAYLAND BAHTI0.16228
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.5130
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.19411
JODÜRDÜN DİNARI7.4483
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.4023
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.5593

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 15:37
  1. TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Erdoğan, İran'a yaptırımlar konusunda kesin bir duruşa sahip"
    1. "Erdoğan, İran'a yaptırımlar konusunda..
    2. Hastane güvenlik görevlilerinin..
    3. Beckham'ın hindi paylaşımı yanlış..
    4. Erzincan-Sivas karayolu tekrar ulaşıma..
    5. Gelibolu'da 2 ton kaçak kum midyesi..
    6. ABD askerlerinin Suriye'den çekilirken..
    7. AK Parti MYK toplandı
    8. İSO aralık ayı olağan meclis toplantısı
    9. Hayatında ilk kez hastaneye gitti,..
    10. Uyuşturucu tacirlerine operasyon!..
    11. TBMM Genel Kurulu
    12. Muğla'da sosyal medyadan terör..
    13. Mersin'de terör operasyonu
    14. Yıldızeli'nde köy minibüsü devrildi: 9..
    15. "VAR ile en çok Bursaspor'un golü..
    16. Kabuğunu asla atma
    17. Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine..
    18. Kütahya'da donma tehlikesi yaşayan 5..
    19. Japonya kafuru tıpta kullanılıyor
    20. Altının kilogramı 216 bin 500 liraya..
    Ahlaksız soytarı, Peygamberimiz'e saldırdı!
    Ahlaksız soytarı, Peygamberimiz'e saldırdı!
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    AGİ 2019 ne kadar olacak?
    AGİ 2019 ne kadar olacak?
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'

    Günün Karikatürü

    26 Aralık 2018
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu