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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

21 Aralık 2018 Cuma 15:56
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.13880
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.04903
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.1119
BHDBAHREYN DİNARI14.0057
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİDİRHEMİ1.4373
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.0573
BRLBREZİLYA REALİ1.3688
CZKÇEK KORUNASI0.23347
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00036
PHPFİLİPİN PESOSU0.09946
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.36587
KRWGÜNEY KORE WONU0.00470
GELGÜRCİSTAN LARİSİ1.9810
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07531
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.81401
HKDHONG KONG DOLARI0.67436
IQDIRAK DİNARI0.00442
ISKİZLANDA KRONU0.04484
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01420
HUFMACAR FORİNTİ0.01873
MKDMAKEDONYA DİNARI0.09801
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.2627
MXNMEKSİKA PESOSU0.26420
EGPMISIR LİRASI0.29477
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00063
PENPERU YENİ SOLU1.5767
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4070
RSDSIRP DİNARI0.05106
SGDSİNGAPUR DOLARI3.8537
SYPSURİYE LİRASI0.01025
THBTAYLAND BAHTI0.16174
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.5105
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.19250
JODÜRDÜN DİNARI7.4310
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.3997
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.5583


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Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 15:56
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