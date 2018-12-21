TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları21 Aralık 2018 Cuma 15:56
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.13880
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.04903
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.1119
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|14.0057
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİDİRHEMİ
|1.4373
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.0573
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3688
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.23347
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00036
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.09946
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.36587
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00470
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|1.9810
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.07531
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.81401
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.67436
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00442
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04484
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01420
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01873
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.09801
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.2627
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.26420
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.29477
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00063
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.5767
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4070
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05106
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|3.8537
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01025
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.16174
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.5105
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.19250
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7.4310
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.3997
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.5583
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