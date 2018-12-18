TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları18 Aralık 2018 Salı 15:39
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0,13997
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0,04954
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3,15660
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|14,20450
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİDİRHEMİ
|1,45800
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3,09670
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1,37540
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0,23696
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0,00037
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0,10094
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0,37473
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0,00474
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2,00790
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0,07600
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0,82398
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0,68474
|IQD
|IRAK DİNARI
|0,00449
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0,04390
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0,01444
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0,01888
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0,09916
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1,28190
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0,26701
|EGP
|MISIR LİRASI
|0,29888
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0,00064
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1,60260
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1,42350
|RSD
|SIRP DİNARI
|0,05155
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|3,90920
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0,01039
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0,16354
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1,53220
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0,19273
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7,54460
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1,42280
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3,67770
YORUM YAZ