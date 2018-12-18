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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

18 Aralık 2018 Salı 15:39
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0,13997
ALLARNAVUTLUK LEKİ0,04954
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3,15660
BHDBAHREYN DİNARI14,20450
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİDİRHEMİ1,45800
BAMBOSNA HERSEK MARKI3,09670
BRLBREZİLYA REALİ1,37540
CZKÇEK KORUNASI0,23696
IDRENDONEZYA RUPİSİ0,00037
PHPFİLİPİN PESOSU0,10094
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0,37473
KRWGÜNEY KORE WONU0,00474
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2,00790
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0,07600
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0,82398
HKDHONG KONG DOLARI0,68474
IQDIRAK DİNARI0,00449
ISKİZLANDA KRONU0,04390
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0,01444
HUFMACAR FORİNTİ0,01888
MKDMAKEDONYA DİNARI0,09916
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1,28190
MXNMEKSİKA PESOSU0,26701
EGPMISIR LİRASI0,29888
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0,00064
PENPERU YENİ SOLU1,60260
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1,42350
RSDSIRP DİNARI0,05155
SGDSİNGAPUR DOLARI3,90920
SYPSURİYE LİRASI0,01039
THBTAYLAND BAHTI0,16354
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1,53220
UAHUKRAYNA HRYVNASI0,19273
JODÜRDÜN DİNARI7,54460
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1,42280
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3,67770

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Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 15:39
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