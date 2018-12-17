TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları17 Aralık 2018 Pazartesi 15:45
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.14106
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.04955
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.1721
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|14.2738
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİDİRHEMİ
|1.4651
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.1045
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3718
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.23679
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00037
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.10158
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.37462
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00476
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.0193
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.07517
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.82504
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.68862
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00451
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04388
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01451
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01891
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.09927
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.2871
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.26640
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.29988
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00065
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.6083
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4266
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05162
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|3.9153
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01044
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.16409
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.5397
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.19294
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7.5837
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.4253
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.6647
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