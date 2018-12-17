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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

17 Aralık 2018 Pazartesi 15:45
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.14106
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.04955
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.1721
BHDBAHREYN DİNARI14.2738
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİDİRHEMİ1.4651
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.1045
BRLBREZİLYA REALİ1.3718
CZKÇEK KORUNASI0.23679
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00037
PHPFİLİPİN PESOSU0.10158
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.37462
KRWGÜNEY KORE WONU0.00476
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.0193
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07517
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.82504
HKDHONG KONG DOLARI0.68862
IQDIRAK DİNARI0.00451
ISKİZLANDA KRONU0.04388
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01451
HUFMACAR FORİNTİ0.01891
MKDMAKEDONYA DİNARI0.09927
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.2871
MXNMEKSİKA PESOSU0.26640
EGPMISIR LİRASI0.29988
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00065
PENPERU YENİ SOLU1.6083
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4266
RSDSIRP DİNARI0.05162
SGDSİNGAPUR DOLARI3.9153
SYPSURİYE LİRASI0.01044
THBTAYLAND BAHTI0.16409
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.5397
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.19294
JODÜRDÜN DİNARI7.5837
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.4253
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.6647


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Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 15:45
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