TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları14 Aralık 2018 Cuma 15:57
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.14220
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.04921
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.1688
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|14.2595
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİDİRHEMİ
|1.4635
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.1027
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3778
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.23523
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00037
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.10111
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.37367
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00474
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.0172
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.07471
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.82089
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.68803
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00451
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04321
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01449
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01873
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.09861
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.2844
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.26362
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.29940
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00065
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.6047
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4110
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05122
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|3.9051
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01043
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.16395
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.5381
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.19268
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7.5716
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.4259
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.6502
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