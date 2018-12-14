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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

14 Aralık 2018 Cuma 15:57
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.14220
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.04921
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.1688
BHDBAHREYN DİNARI14.2595
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİDİRHEMİ1.4635
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.1027
BRLBREZİLYA REALİ1.3778
CZKÇEK KORUNASI0.23523
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00037
PHPFİLİPİN PESOSU0.10111
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.37367
KRWGÜNEY KORE WONU0.00474
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.0172
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07471
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.82089
HKDHONG KONG DOLARI0.68803
IQDIRAK DİNARI0.00451
ISKİZLANDA KRONU0.04321
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01449
HUFMACAR FORİNTİ0.01873
MKDMAKEDONYA DİNARI0.09861
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.2844
MXNMEKSİKA PESOSU0.26362
EGPMISIR LİRASI0.29940
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00065
PENPERU YENİ SOLU1.6047
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4110
RSDSIRP DİNARI0.05122
SGDSİNGAPUR DOLARI3.9051
SYPSURİYE LİRASI0.01043
THBTAYLAND BAHTI0.16395
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.5381
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.19268
JODÜRDÜN DİNARI7.5716
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.4259
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.6502


Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 15:57
  1. TCMB

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