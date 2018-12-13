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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

13 Aralık 2018 Perşembe 15:58
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0,14279
ALLARNAVUTLUK LEKİ0,04939
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3,16300
BHDBAHREYN DİNARI14,23280
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİDİRHEMİ1,46090
BAMBOSNA HERSEK MARKI3,10930
BRLBREZİLYA REALİ1,38650
CZKÇEK KORUNASI0,23633
IDRENDONEZYA RUPİSİ0,00037
PHPFİLİPİN PESOSU0,10179
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0,37770
KRWGÜNEY KORE WONU0,00477
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2,01350
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0,07484
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0,82582
HKDHONG KONG DOLARI0,68701
IQDIRAK DİNARI0,00450
ISKİZLANDA KRONU0,04355
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0,01450
HUFMACAR FORİNTİ0,01888
MKDMAKEDONYA DİNARI0,09924
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1,28370
MXNMEKSİKA PESOSU0,26609
EGPMISIR LİRASI0,29886
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0,00065
PENPERU YENİ SOLU1,59850
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1,42210
RSDSIRP DİNARI0,05161
SGDSİNGAPUR DOLARI3,91400
SYPSURİYE LİRASI0,01041
THBTAYLAND BAHTI0,16397
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1,53530
UAHUKRAYNA HRYVNASI0,19306
JODÜRDÜN DİNARI7,56200
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1,42920
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3,68370

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 15:58
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