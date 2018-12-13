TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları13 Aralık 2018 Perşembe 15:58
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0,14279
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0,04939
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3,16300
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|14,23280
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİDİRHEMİ
|1,46090
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3,10930
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1,38650
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0,23633
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0,00037
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0,10179
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0,37770
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0,00477
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2,01350
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0,07484
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0,82582
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0,68701
|IQD
|IRAK DİNARI
|0,00450
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0,04355
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0,01450
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0,01888
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0,09924
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1,28370
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0,26609
|EGP
|MISIR LİRASI
|0,29886
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0,00065
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1,59850
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1,42210
|RSD
|SIRP DİNARI
|0,05161
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|3,91400
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0,01041
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0,16397
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1,53530
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0,19306
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7,56200
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1,42920
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3,68370
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