TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları12 Aralık 2018 Çarşamba 15:55
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0,14202
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0,04919
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3,16430
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|14,23990
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİDİRHEMİ
|1,46150
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3,10370
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1,37960
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0,23513
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0,00037
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0,10190
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0,37566
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0,00475
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2,02190
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0,07457
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0,82363
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0,68672
|IQD
|IRAK DİNARI
|0,00450
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0,04347
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0,01450
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0,01881
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0,09893
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1,28260
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0,26670
|EGP
|MISIR LİRASI
|0,29891
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0,00065
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1,59840
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1,41450
|RSD
|SIRP DİNARI
|0,05142
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|3,90850
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0,01042
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0,16374
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1,53600
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0,19274
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7,56350
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1,43290
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3,67610
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