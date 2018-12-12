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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

12 Aralık 2018 Çarşamba 15:55
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0,14202
ALLARNAVUTLUK LEKİ0,04919
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3,16430
BHDBAHREYN DİNARI14,23990
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİDİRHEMİ1,46150
BAMBOSNA HERSEK MARKI3,10370
BRLBREZİLYA REALİ1,37960
CZKÇEK KORUNASI0,23513
IDRENDONEZYA RUPİSİ0,00037
PHPFİLİPİN PESOSU0,10190
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0,37566
KRWGÜNEY KORE WONU0,00475
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2,02190
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0,07457
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0,82363
HKDHONG KONG DOLARI0,68672
IQDIRAK DİNARI0,00450
ISKİZLANDA KRONU0,04347
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0,01450
HUFMACAR FORİNTİ0,01881
MKDMAKEDONYA DİNARI0,09893
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1,28260
MXNMEKSİKA PESOSU0,26670
EGPMISIR LİRASI0,29891
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0,00065
PENPERU YENİ SOLU1,59840
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1,41450
RSDSIRP DİNARI0,05142
SGDSİNGAPUR DOLARI3,90850
SYPSURİYE LİRASI0,01042
THBTAYLAND BAHTI0,16374
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1,53600
UAHUKRAYNA HRYVNASI0,19274
JODÜRDÜN DİNARI7,56350
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1,43290
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3,67610

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 15:55
  1. TCMB

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