TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları11 Aralık 2018 Salı 15:42
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0,14220
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0,04933
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3,15670
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|14,20580
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİDİRHEMİ
|1,45800
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3,10580
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1,37610
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0,23603
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0,00037
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0,10144
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0,37483
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0,00474
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2,01710
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0,07450
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0,82579
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0,68519
|IQD
|IRAK DİNARI
|0,00449
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0,04352
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0,01445
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0,01887
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0,09914
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1,27980
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0,26480
|EGP
|MISIR LİRASI
|0,29843
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0,00065
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1,59050
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1,41960
|RSD
|SIRP DİNARI
|0,05157
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|3,90270
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0,01039
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0,16337
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1,53230
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0,19323
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7,54690
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1,42870
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3,68660
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