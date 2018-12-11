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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

11 Aralık 2018 Salı 15:42
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0,14220
ALLARNAVUTLUK LEKİ0,04933
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3,15670
BHDBAHREYN DİNARI14,20580
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİDİRHEMİ1,45800
BAMBOSNA HERSEK MARKI3,10580
BRLBREZİLYA REALİ1,37610
CZKÇEK KORUNASI0,23603
IDRENDONEZYA RUPİSİ0,00037
PHPFİLİPİN PESOSU0,10144
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0,37483
KRWGÜNEY KORE WONU0,00474
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2,01710
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0,07450
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0,82579
HKDHONG KONG DOLARI0,68519
IQDIRAK DİNARI0,00449
ISKİZLANDA KRONU0,04352
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0,01445
HUFMACAR FORİNTİ0,01887
MKDMAKEDONYA DİNARI0,09914
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1,27980
MXNMEKSİKA PESOSU0,26480
EGPMISIR LİRASI0,29843
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0,00065
PENPERU YENİ SOLU1,59050
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1,41960
RSDSIRP DİNARI0,05157
SGDSİNGAPUR DOLARI3,90270
SYPSURİYE LİRASI0,01039
THBTAYLAND BAHTI0,16337
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1,53230
UAHUKRAYNA HRYVNASI0,19323
JODÜRDÜN DİNARI7,54690
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1,42870
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3,68660

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 15:42
  1. TCMB

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