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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

07 Aralık 2018 Cuma 15:37
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0,14139
ALLARNAVUTLUK LEKİ0,04898
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3,14200
BHDBAHREYN DİNARI14,13990
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİDİRHEMİ1,45120
BAMBOSNA HERSEK MARKI3,08800
BRLBREZİLYA REALİ1,35940
CZKÇEK KORUNASI0,23461
IDRENDONEZYA RUPİSİ0,00037
PHPFİLİPİN PESOSU0,10104
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0,37705
KRWGÜNEY KORE WONU0,00475
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2,00770
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0,07528
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0,82072
HKDHONG KONG DOLARI0,68189
IQDIRAK DİNARI0,00447
ISKİZLANDA KRONU0,04390
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0,01438
HUFMACAR FORİNTİ0,01876
MKDMAKEDONYA DİNARI0,09860
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1,27950
MXNMEKSİKA PESOSU0,26128
EGPMISIR LİRASI0,29763
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0,00064
PENPERU YENİ SOLU1,57730
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1,41410
RSDSIRP DİNARI0,05129
SGDSİNGAPUR DOLARI3,89130
SYPSURİYE LİRASI0,01034
THBTAYLAND BAHTI0,16237
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1,52520
UAHUKRAYNA HRYVNASI0,19159
JODÜRDÜN DİNARI7,51190
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1,42460
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3,66520

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 15:37
  1. TCMB

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