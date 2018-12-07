TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları07 Aralık 2018 Cuma 15:37
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0,14139
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0,04898
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3,14200
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|14,13990
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİDİRHEMİ
|1,45120
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3,08800
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1,35940
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0,23461
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0,00037
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0,10104
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0,37705
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0,00475
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2,00770
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0,07528
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0,82072
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0,68189
|IQD
|IRAK DİNARI
|0,00447
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0,04390
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0,01438
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0,01876
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0,09860
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1,27950
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0,26128
|EGP
|MISIR LİRASI
|0,29763
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0,00064
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1,57730
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1,41410
|RSD
|SIRP DİNARI
|0,05129
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|3,89130
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0,01034
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0,16237
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1,52520
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0,19159
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7,51190
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1,42460
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3,66520
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