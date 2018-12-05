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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

05 Aralık 2018 Çarşamba 15:45
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları


İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:


Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.14389
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.04922
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.1701
BHDBAHREYN DİNARI14.2672
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİDİRHEMİ1.4642
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.1108
BRLBREZİLYA REALİ1.4007
CZKÇEK KORUNASI0.23577
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00037
PHPFİLİPİN PESOSU0.10200
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.39123
KRWGÜNEY KORE WONU0.00483
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.0143
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07627
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.82471
HKDHONG KONG DOLARI0.68842
IQDIRAK DİNARI0.00451
ISKİZLANDA KRONU0.04375
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01451
HUFMACAR FORİNTİ0.01889
MKDMAKEDONYA DİNARI0.09922
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.2947
MXNMEKSİKA PESOSU0.26315
EGPMISIR LİRASI0.30012
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00065
PENPERU YENİ SOLU1.5913
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4257
RSDSIRP DİNARI0.05171
SGDSİNGAPUR DOLARI3.9341
SYPSURİYE LİRASI0.01044
THBTAYLAND BAHTI0.16417
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.5388
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.19224
JODÜRDÜN DİNARI7.5801
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.4442
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.7222

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 15:45
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