TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları05 Aralık 2018 Çarşamba 15:45
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.14389
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.04922
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.1701
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|14.2672
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİDİRHEMİ
|1.4642
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.1108
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4007
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.23577
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00037
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.10200
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.39123
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00483
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.0143
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.07627
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.82471
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.68842
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00451
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04375
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01451
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01889
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.09922
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.2947
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.26315
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.30012
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00065
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.5913
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4257
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05171
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|3.9341
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01044
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.16417
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.5388
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.19224
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7.5801
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.4442
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.7222
YORUM YAZ