TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları04 Aralık 2018 Salı 15:49
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.14443
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.04839
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.1106
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|13.9978
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.4367
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.0604
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3791
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.23211
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00037
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.10028
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.38771
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00477
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|1.9727
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.07481
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.81233
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.67605
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00442
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04307
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01425
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01860
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.09770
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.2724
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.25996
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.29391
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00064
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.5615
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4033
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05089
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|3.8702
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01024
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.16135
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.5099
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.18810
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7.4377
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.4152
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.6718
YORUM YAZ