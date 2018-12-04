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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

04 Aralık 2018 Salı 15:49
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.14443
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.04839
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.1106
BHDBAHREYN DİNARI13.9978
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.4367
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.0604
BRLBREZİLYA REALİ1.3791
CZKÇEK KORUNASI0.23211
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00037
PHPFİLİPİN PESOSU0.10028
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.38771
KRWGÜNEY KORE WONU0.00477
GELGÜRCİSTAN LARİSİ1.9727
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07481
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.81233
HKDHONG KONG DOLARI0.67605
IQDIRAK DİNARI0.00442
ISKİZLANDA KRONU0.04307
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01425
HUFMACAR FORİNTİ0.01860
MKDMAKEDONYA DİNARI0.09770
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.2724
MXNMEKSİKA PESOSU0.25996
EGPMISIR LİRASI0.29391
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00064
PENPERU YENİ SOLU1.5615
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4033
RSDSIRP DİNARI0.05089
SGDSİNGAPUR DOLARI3.8702
SYPSURİYE LİRASI0.01024
THBTAYLAND BAHTI0.16135
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.5099
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.18810
JODÜRDÜN DİNARI7.4377
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.4152
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.6718


Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 15:49
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