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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

03 Aralık 2018 Pazartesi 15:40
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.13769
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.04740
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.0624
BHDBAHREYN DİNARI13.7823
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİDİRHEMİ1.4144
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.0038
BRLBREZİLYA REALİ1.3570
CZKÇEK KORUNASI0.22706
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00036
PHPFİLİPİN PESOSU0.09908
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.38075
KRWGÜNEY KORE WONU0.00467
GELGÜRCİSTAN LARİSİ1.9349
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07374
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.79553
HKDHONG KONG DOLARI0.66436
IQDIRAK DİNARI0.00435
ISKİZLANDA KRONU0.04224
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01391
HUFMACAR FORİNTİ0.01826
MKDMAKEDONYA DİNARI0.09572
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.2472
MXNMEKSİKA PESOSU0.25889
EGPMISIR LİRASI0.29000
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00063
PENPERU YENİ SOLU1.5373
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.3762
RSDSIRP DİNARI0.04985
SGDSİNGAPUR DOLARI3.7994
SYPSURİYE LİRASI0.01008
THBTAYLAND BAHTI0.15839
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.4865
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.18443
JODÜRDÜN DİNARI7.3225
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.3971
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.5936

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 15:40
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