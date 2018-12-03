TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları03 Aralık 2018 Pazartesi 15:40
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.13769
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.04740
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.0624
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|13.7823
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİDİRHEMİ
|1.4144
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.0038
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3570
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.22706
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00036
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.09908
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.38075
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00467
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|1.9349
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.07374
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.79553
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.66436
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00435
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04224
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01391
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01826
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.09572
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.2472
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.25889
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.29000
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00063
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.5373
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.3762
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.04985
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|3.7994
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01008
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.15839
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.4865
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.18443
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7.3225
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.3971
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.5936
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