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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

28 Kasım 2018 Çarşamba 15:43
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.13630
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.04771
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.0966
BHDBAHREYN DİNARI13.9371
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.4302
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.0244
BRLBREZİLYA REALİ1.3589
CZKÇEK KORUNASI0.22847
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00036
PHPFİLİPİN PESOSU0.09987
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.37590
KRWGÜNEY KORE WONU0.00465
GELGÜRCİSTAN LARİSİ1.9529
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07439
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.79899
HKDHONG KONG DOLARI0.67114
IQDIRAK DİNARI0.00440
ISKİZLANDA KRONU0.04185
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01406
HUFMACAR FORİNTİ0.01827
MKDMAKEDONYA DİNARI0.09632
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.2508
MXNMEKSİKA PESOSU0.25650
EGPMISIR LİRASI0.29315
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00063
PENPERU YENİ SOLU1.5544
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.3802
RSDSIRP DİNARI0.05003
SGDSİNGAPUR DOLARI3.8135
SYPSURİYE LİRASI0.01019
THBTAYLAND BAHTI0.15919
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.5031
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.18563
JODÜRDÜN DİNARI7.4042
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.4068
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.5699


Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 15:43
  1. TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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