TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları27 Kasım 2018 Salı 15:47
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.13412
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.04777
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.0895
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|13.9030
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.4269
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.0210
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3459
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.22873
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00036
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.09982
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.37888
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00464
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|1.9631
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.07406
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.79849
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.66954
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00439
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04214
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01406
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01831
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.09644
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.2509
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.25554
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.29265
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00063
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.5511
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.3829
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05010
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|3.8109
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01017
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.15878
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.4997
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.18639
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7.3874
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.4071
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.5615
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