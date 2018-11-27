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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

27 Kasım 2018 Salı 15:47
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.13412
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.04777
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.0895
BHDBAHREYN DİNARI13.9030
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.4269
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.0210
BRLBREZİLYA REALİ1.3459
CZKÇEK KORUNASI0.22873
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00036
PHPFİLİPİN PESOSU0.09982
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.37888
KRWGÜNEY KORE WONU0.00464
GELGÜRCİSTAN LARİSİ1.9631
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07406
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.79849
HKDHONG KONG DOLARI0.66954
IQDIRAK DİNARI0.00439
ISKİZLANDA KRONU0.04214
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01406
HUFMACAR FORİNTİ0.01831
MKDMAKEDONYA DİNARI0.09644
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.2509
MXNMEKSİKA PESOSU0.25554
EGPMISIR LİRASI0.29265
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00063
PENPERU YENİ SOLU1.5511
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.3829
RSDSIRP DİNARI0.05010
SGDSİNGAPUR DOLARI3.8109
SYPSURİYE LİRASI0.01017
THBTAYLAND BAHTI0.15878
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.4997
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.18639
JODÜRDÜN DİNARI7.3874
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.4071
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.5615


Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 15:47
  1. TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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