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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

23 Kasım 2018 Cuma 16:04
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.14499
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.04812
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.1134
BHDBAHREYN DİNARI14.0118
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.4380
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.0496
BRLBREZİLYA REALİ1.3873
CZKÇEK KORUNASI0.23083
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00036
PHPFİLİPİN PESOSU0.10064
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.38126
KRWGÜNEY KORE WONU0.00466
GELGÜRCİSTAN LARİSİ1.9819
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07476
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.80647
HKDHONG KONG DOLARI0.67493
IQDIRAK DİNARI0.00443
ISKİZLANDA KRONU0.04269
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01442
HUFMACAR FORİNTİ0.01861
MKDMAKEDONYA DİNARI0.09743
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.2594
MXNMEKSİKA PESOSU0.25952
EGPMISIR LİRASI0.29524
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00064
PENPERU YENİ SOLU1.5643
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.3950
RSDSIRP DİNARI0.05060
SGDSİNGAPUR DOLARI3.8417
SYPSURİYE LİRASI0.01025
THBTAYLAND BAHTI0.15976
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.5113
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.19034
JODÜRDÜN DİNARI7.4444
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.4123
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.5806


Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 16:04
  1. TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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