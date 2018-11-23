TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları23 Kasım 2018 Cuma 16:04
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.14499
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.04812
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.1134
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|14.0118
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.4380
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.0496
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3873
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.23083
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00036
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.10064
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.38126
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00466
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|1.9819
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.07476
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.80647
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.67493
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00443
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04269
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01442
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01861
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.09743
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.2594
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.25952
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.29524
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00064
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.5643
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.3950
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05060
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|3.8417
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01025
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.15976
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.5113
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.19034
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7.4444
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.4123
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.5806
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