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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

22 Kasım 2018 Perşembe 15:43
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.14638
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.04863
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.1286
BHDBAHREYN DİNARI14.0816
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.4450
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.0718
BRLBREZİLYA REALİ1.3938
CZKÇEK KORUNASI0.23319
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00036
PHPFİLİPİN PESOSU0.10147
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.38389
KRWGÜNEY KORE WONU0.00470
GELGÜRCİSTAN LARİSİ1.9991
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07508
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.81578
HKDHONG KONG DOLARI0.67774
IQDIRAK DİNARI0.00445
ISKİZLANDA KRONU0.04293
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01446
HUFMACAR FORİNTİ0.01885
MKDMAKEDONYA DİNARI0.09850
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.2649
MXNMEKSİKA PESOSU0.26244
EGPMISIR LİRASI0.29554
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00064
PENPERU YENİ SOLU1.5720
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4091
RSDSIRP DİNARI0.05119
SGDSİNGAPUR DOLARI3.8677
SYPSURİYE LİRASI0.01030
THBTAYLAND BAHTI0.16094
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.5186
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.19137
JODÜRDÜN DİNARI7.4808
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.4234
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.6177

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 15:43
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