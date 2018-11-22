TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları22 Kasım 2018 Perşembe 15:43
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.14638
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.04863
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.1286
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|14.0816
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.4450
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.0718
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3938
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.23319
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00036
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.10147
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.38389
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00470
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|1.9991
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.07508
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.81578
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.67774
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00445
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04293
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01446
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01885
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.09850
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.2649
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.26244
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.29554
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00064
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.5720
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4091
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05119
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|3.8677
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01030
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.16094
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.5186
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.19137
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7.4808
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.4234
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.6177
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