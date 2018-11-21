TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları21 Kasım 2018 Çarşamba 15:50
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.14800
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.04901
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.1562
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|14.2035
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.4577
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.0983
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4151
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.23483
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00037
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.10232
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.38390
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00474
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.0130
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.07509
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.82135
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.68367
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00449
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04324
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01453
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01898
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.09915
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.2766
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.26303
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.29817
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00065
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.5821
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4188
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05156
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|3.8990
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01039
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.16241
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.5321
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.19285
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7.5469
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.4315
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.6561
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