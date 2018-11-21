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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

21 Kasım 2018 Çarşamba 15:50
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.14800
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.04901
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.1562
BHDBAHREYN DİNARI14.2035
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.4577
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.0983
BRLBREZİLYA REALİ1.4151
CZKÇEK KORUNASI0.23483
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00037
PHPFİLİPİN PESOSU0.10232
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.38390
KRWGÜNEY KORE WONU0.00474
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.0130
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07509
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.82135
HKDHONG KONG DOLARI0.68367
IQDIRAK DİNARI0.00449
ISKİZLANDA KRONU0.04324
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01453
HUFMACAR FORİNTİ0.01898
MKDMAKEDONYA DİNARI0.09915
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.2766
MXNMEKSİKA PESOSU0.26303
EGPMISIR LİRASI0.29817
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00065
PENPERU YENİ SOLU1.5821
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4188
RSDSIRP DİNARI0.05156
SGDSİNGAPUR DOLARI3.8990
SYPSURİYE LİRASI0.01039
THBTAYLAND BAHTI0.16241
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.5321
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.19285
JODÜRDÜN DİNARI7.5469
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.4315
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.6561

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 15:50
  1. TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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