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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

20 Kasım 2018 Salı 15:48
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.14848
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.04893
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.1429
BHDBAHREYN DİNARI14.1423
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.4517
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.0893
BRLBREZİLYA REALİ1.4189
CZKÇEK KORUNASI0.23413
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00037
PHPFİLİPİN PESOSU0.10171
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.37975
KRWGÜNEY KORE WONU0.00473
GELGÜRCİSTAN LARİSİ1.9895
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07462
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.82096
HKDHONG KONG DOLARI0.68074
IQDIRAK DİNARI0.00447
ISKİZLANDA KRONU0.04329
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01455
HUFMACAR FORİNTİ0.01899
MKDMAKEDONYA DİNARI0.09908
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.2727
MXNMEKSİKA PESOSU0.26202
EGPMISIR LİRASI0.29771
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00064
PENPERU YENİ SOLU1.5791
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4111
RSDSIRP DİNARI0.05156
SGDSİNGAPUR DOLARI3.8857
SYPSURİYE LİRASI0.01035
THBTAYLAND BAHTI0.16175
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.5256
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.19201
JODÜRDÜN DİNARI7.5151
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.4344
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.6569


Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 15:48
  1. TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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