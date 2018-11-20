TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları20 Kasım 2018 Salı 15:48
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.14848
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.04893
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.1429
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|14.1423
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.4517
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.0893
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4189
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.23413
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00037
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.10171
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.37975
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00473
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|1.9895
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.07462
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.82096
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.68074
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00447
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04329
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01455
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01899
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.09908
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.2727
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.26202
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.29771
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00064
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.5791
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4111
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05156
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|3.8857
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01035
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.16175
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.5256
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.19201
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7.5151
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.4344
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.6569
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