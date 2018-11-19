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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:06
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.14831
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.04886
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.1405
BHDBAHREYN DİNARI14.1331
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.4505
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.0856
BRLBREZİLYA REALİ1.4173
CZKÇEK KORUNASI0.23426
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00037
PHPFİLİPİN PESOSU0.10148
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.38045
KRWGÜNEY KORE WONU0.00473
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.0105
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07436
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.81946
HKDHONG KONG DOLARI0.68030
IQDIRAK DİNARI0.00447
ISKİZLANDA KRONU0.04323
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01451
HUFMACAR FORİNTİ0.01893
MKDMAKEDONYA DİNARI0.09896
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.2717
MXNMEKSİKA PESOSU0.26350
EGPMISIR LİRASI0.29682
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00064
PENPERU YENİ SOLU1.5795
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4078
RSDSIRP DİNARI0.05149
SGDSİNGAPUR DOLARI3.8826
SYPSURİYE LİRASI0.01034
THBTAYLAND BAHTI0.16187
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.5244
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.19203
JODÜRDÜN DİNARI7.5093
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.4374
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.6373

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 16:06
  1. TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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