TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları19 Kasım 2018 Pazartesi 16:06
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.14831
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.04886
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.1405
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|14.1331
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.4505
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.0856
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4173
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.23426
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00037
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.10148
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.38045
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00473
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.0105
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.07436
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.81946
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.68030
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00447
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04323
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01451
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01893
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.09896
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.2717
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.26350
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.29682
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00064
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.5795
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4078
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05149
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|3.8826
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01034
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.16187
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.5244
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.19203
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7.5093
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.4374
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.6373
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