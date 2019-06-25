TCG Yıldırım Gemisi Ordu’ya geliyor Deniz Kuvvetleri Komutanlığının TCG Yıldırım (F-243) Gemisi, Karadeniz Uyum Harekatı (KUH) kapsamında, Ordu Limanı’nı ziyaret edecek.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının TCG Yıldırım (F-243) Gemisi, Karadeniz Uyum Harekatı (KUH) kapsamında, Ordu Limanı’nı ziyaret edecek.

29 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 08.30 sıralarında Ordu önlerine demir atacak olan TCG Yıldırım Gemisi, 3 gün boyunca Ordu’da kalacak. Halkın ziyaretine açık olacak TCG Yıldırım Gemisi, 2 Temmuz 2019 Salı günü saat 09.00’da demir alarak Ordu’dan ayrılacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.