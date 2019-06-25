TCG Yıldırım Gemisi Ordu’ya geliyor
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının TCG Yıldırım (F-243) Gemisi, Karadeniz Uyum Harekatı (KUH) kapsamında, Ordu Limanı’nı ziyaret edecek.25 Haziran 2019 Salı 11:59
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının TCG Yıldırım (F-243) Gemisi, Karadeniz Uyum Harekatı (KUH) kapsamında, Ordu Limanı’nı ziyaret edecek.
29 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 08.30 sıralarında Ordu önlerine demir atacak olan TCG Yıldırım Gemisi, 3 gün boyunca Ordu’da kalacak. Halkın ziyaretine açık olacak TCG Yıldırım Gemisi, 2 Temmuz 2019 Salı günü saat 09.00’da demir alarak Ordu’dan ayrılacak.
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