TCG Mızrak Hücumbotu Zonguldak’ta
Deniz Kurdu-2019 tatbikatı kapsamında TCG Mızrak Hücumbotu Zonguldak Limanını ziyaret etti.21 Mayıs 2019 Salı 16:13
Deniz Kurdu-2019 tatbikatı kapsamında TCG Mızrak Hücumbotu Zonguldak Limanını ziyaret etti.
Gemi Komutanı Deniz Binbaşı Kemal Algın ve beraberindeki heyet Zonguldak Vali Erdoğan Bektaş’ı ziyaret etti. Vali Erdoğan Bektaş Gemi Komutanı Deniz Binbaşı. Kemal Algın’a ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, icra edilen Deniz kurdu 2019 tatbikatında başarılar diledi.
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