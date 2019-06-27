TCG Gökova Fırkateynine Almanya’da yoğun ilgi Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Gökova Fırkateyni, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-1 görevi kapsamında Almanya’ya liman ziyaretinde bulundu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Gökova Fırkateyni, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-1 görevi kapsamında Almanya’ya liman ziyaretinde bulundu. Liman’da kaldığı süre içerisinde ziyarete açık olan TCG Gökova yoğun ilgi gördü.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Gökova Fırkateyni, NATO Daimi Deniz Görev Grubu - 1 (SNMG-1) görevi kapsamında Almanya’nın Kiel şehrinde bulunan bir limana ziyarette bulundu. Ziyaret süresi boyunca halkın ziyaretine açık olan TCG Gökova yoğun ilgi gördü.

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