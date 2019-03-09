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TCG Gökçeada Fırkateyni, Port Sudan'da

AMAN-2019 Deniz Tatbikatı'na katılan TCG Gökçeada Fırkateyni, Türkiye'ye dönüş yolunda Port Sudan Limanı'na nezaket ziyaretinde bulundu.

09 Mart 2019 Cumartesi 13:51
TCG Gökçeada Fırkateyni, Port Sudan'da

TCG Gökçeada Fırkateyni, Türkiye ve Sudan arasındaki tarihi dostluk ve iş birliği bağları kapsamında Port Sudan'a geldi.

Pakistan'ın ev sahipliğinde, 46 ülke Deniz Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla Arap Denizi ve Hint Okyanusu'nda 8-12 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen AMAN-2019 Deniz Tatbikatı'na katılan TCG Gökçeada Fırkateyni, Türkiye'ye dönüş yolunda Port Sudan Limanı'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Fırkateyni, Hartum Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Muhabere Albay Murat İsen, Sudan Deniz Kuvvetlerinden En-Nair Filo Komutanı Kurmay Albay İbrahim Hammad, Hasab er-Rasul Deniz Astsubay Okul Komutanı Kurmay Albay Eş-Şibli Abdulbaki ve diğer subaylar karşıladı.

Ziyaret süresince Sudan Deniz Kuvvetleri unsurları ile ikili deniz eğitimlerinin ve bazı spor müsabakalarının icra edilmesi de planlanıyor.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Doç. Dr. İrfan Neziroğlu ile TCG Gökçeada Fırkateyni Komutanı Yarbay Engin Ağmış'ın ev sahipliğinde, Sudan Silahlı Kuvvetlerinden üst düzey askeri yetkili ve sivil makamların katılımıyla bu akşam fırkateynde bir resepsiyon verilecek.

TCG Gökçeada Fırkateyni, pazartesi günü Port Sudan'dan Ürdün'ün Akabe Limanı'na hareket edecek.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 13:51
  1. Port Sudan
  2. TCG Gökçeada fırkateyni

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