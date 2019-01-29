TCG Gökçeada Fırkateyni Katar'da!
Askeri tatbikatlara katılmak üzere Katar'a giden TCG Gökçeada Fırkateyni başkent Doha'ya ulaştı.29 Ocak 2019 Salı 08:15
Katar Savunma Bakanlığına bağlı Manevi Yönlendirme Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, TCG Gökçeada Fırkateyni, Katar Deniz Kuvvetleri ile ortak tatbikat düzenlemek ve iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla Doha'ya geldi.
Karşılamada subaylar hazır bulundu
Fırkateynin karşılanması sırasında Füze Tekneleri Grubu Komutanı Deniz Kurmay Yarbay Lahdan Cuma el-Muhennedi ile Deniz Kuvvetlerinden bazı subaylar hazır bulundu.
Açıklamada, tatbikatın ne kadar süreceğiyle ilgili bilgi verilmedi.
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