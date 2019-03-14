TCG Gelibolu Fransız akaryakıt gemisinden akaryakıt ikmali yaptı
TCG Gelibolu fırkateyni, Fransız akaryakıt gemisinden denizde akaryakıt ikmali yaptı.14 Mart 2019 Perşembe 12:56
TCG Gelibolu fırkateyni, Fransız akaryakıt gemisinden denizde akaryakıt ikmali yaptı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2’de görevli TCG Gelibolu fırkateynimiz ile Görev Grubu’nda bulunan su üstü unsurları, Akdeniz’de Fransız Deniz Kuvvetlerine ait FS VAR akaryakıt gemisi ile ’Denizinde Akaryakıt İkmali’ yaptı" denildi.
YORUM YAZ