TCG Gelibolu Fransız akaryakıt gemisinden akaryakıt ikmali yaptı TCG Gelibolu fırkateyni, Fransız akaryakıt gemisinden denizde akaryakıt ikmali yaptı.

TCG Gelibolu fırkateyni, Fransız akaryakıt gemisinden denizde akaryakıt ikmali yaptı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2’de görevli TCG Gelibolu fırkateynimiz ile Görev Grubu’nda bulunan su üstü unsurları, Akdeniz’de Fransız Deniz Kuvvetlerine ait FS VAR akaryakıt gemisi ile ’Denizinde Akaryakıt İkmali’ yaptı" denildi.

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