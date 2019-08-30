TCG Gelibolu F-493 firkateyni ziyarete açıldı
Oruçreis araştırma gemisine eşlik etmek için Antalya'da gelen TCG Gelibolu F-493 firkateyni Kaleiçi Yat Limanı açıklarında demir attı30 Ağustos 2019 Cuma 15:14
ANTALYA (AA) - Doğu Akdeniz'de görev yapmak üzere İstanbul'dan Mersin'e giden Oruçreis araştırma gemisine eşlik eden TCG Gelibolu F-493 firkateyni ziyarete açıldı.
Kaleiçi Yat Limanı açıklarındaki açılışa, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten ve şehit aileleri katıldı.
Firkateyn personeli, ziyarete katılan şehit ailelerine, gemi hakkında bilgi verdi.
TCG Gelibolu F-493 firkateyni, Doğu Akdeniz'de görev yapmak üzere İstanbul'dan Mersin'e giden Oruçreis araştırma gemisine eşlik ediyor.
Öte yandan, TCSG-105 Sahil Güvenlik Botu da Yat Limanı'nda ziyaretçilerini bekliyor.
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