TCG Fatih Gemisi Ordu'da

ORDU (AA) - Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Fatih (F-242) Gemisi, Ordu'ya demirledi.

"Denizkurdu-2019" tatbikatı kapsamında Ordu'ya gelen geminin Komutanı Deniz Yarbay Levent Barbak ile 2'nci hücumbot Filotillası Komodoru Deniz Albay Aziz Bakıoğlu, Ordu Valisi Seddar Yavuz'u makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yavuz, "Türk Deniz Kuvvetleri, sahip olduğu yüksek nitelikli insan gücü ve modern deniz kuvveti ile Türk halkı için her zaman haklı bir gurur kaynağı olmuştur. Denizlerimiz ve boğazlar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın gece gündüz nöbet tutan ve göreve hazır olan kahraman Mehmetçik sayesinde koruma altındadır. Deniz Kuvvetlerimizle onur ve gurur duyuyoruz." dedi.

Barbak ve Bakıoğlu, Yavuz ile bir süre sohbet ederek, tatbikat çalışmaları ve ziyaret programı hakkında bilgi verdi.

Ordu Sahili yakınlarına demir atan TCG FATİH Gemisi, kentte 3 gün kalacak.

Halkın ziyaretine açılan gemi, cuma günü saat 09.00'da demir alarak kentten ayrılacak.