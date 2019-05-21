0553 313 94 23

TCG Fatih Gemisi Ordu'da

Vali Seddar Yavuz: - "Türk Deniz Kuvvetleri, sahip olduğu yüksek nitelikli insan gücü ve modern deniz kuvveti ile Türk halkı için her zaman haklı bir gurur kaynağı olmuştur"

21 Mayıs 2019 Salı 16:15
TCG Fatih Gemisi Ordu'da

ORDU (AA) - Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Fatih (F-242) Gemisi, Ordu'ya demirledi.

"Denizkurdu-2019" tatbikatı kapsamında Ordu'ya gelen geminin Komutanı Deniz Yarbay Levent Barbak ile 2'nci hücumbot Filotillası Komodoru Deniz Albay Aziz Bakıoğlu, Ordu Valisi Seddar Yavuz'u makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yavuz, "Türk Deniz Kuvvetleri, sahip olduğu yüksek nitelikli insan gücü ve modern deniz kuvveti ile Türk halkı için her zaman haklı bir gurur kaynağı olmuştur. Denizlerimiz ve boğazlar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın gece gündüz nöbet tutan ve göreve hazır olan kahraman Mehmetçik sayesinde koruma altındadır. Deniz Kuvvetlerimizle onur ve gurur duyuyoruz." dedi.

Barbak ve Bakıoğlu, Yavuz ile bir süre sohbet ederek, tatbikat çalışmaları ve ziyaret programı hakkında bilgi verdi.

Ordu Sahili yakınlarına demir atan TCG FATİH Gemisi, kentte 3 gün kalacak.

Halkın ziyaretine açılan gemi, cuma günü saat 09.00'da demir alarak kentten ayrılacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mayıs 2019 Salı 16:15
  1. Ordu
  2. TCG FATİH Gemisi
  3. Vali Seddar Yavuz
  4. ziyaret

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    7 yıl hapisle aranan FETÖ üyesinin evinden, para listesinin yer aldığı ajanda çıktı
    1. 7 yıl hapisle aranan FETÖ üyesinin..
    2. Süt içen çocuğa balık verilir mi
    3. Ardahan’daki patlamada 3’üncü işçi de..
    4. Arsenal’in Ermeni futbolcusu..
    5. Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı..
    6. Dakikalar içinde kuru saçlardan..
    7. Diyarbakır'da katliam! 400 kilo balık..
    8. THY 10 bin kişiyi işe alacak
    9. Liselerin yılsonu etkinlikleri ilgi..
    10. “Başkanlık makamını vatandaşlarımıza..
    11. Katlı kavşağın yıkımı " Halk Oylaması"..
    12. Tapuda vatandaş odaklı bir yönetim..
    13. Giroud bir yıl daha Chelsea'de
    14. FETÖ firarisi Aydın'da enselendi
    15. Van bayram namazı vakti 2019 | Van'da..
    16. Burhaniye’de liselilerden iyilik..
    17. Suluovalı muhtarlar da orayı seçti
    18. YSK’da gerekçeli karar çalışması devam..
    19. Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?
    20. Kamyonet takla attı: 2 yaralı
    Melih Gökçek 'bombaya bakın' dedi ve açıkladı: Bunlara mı teslim edeceksiniz?
    Melih Gökçek 'bombaya bakın' dedi ve açıkladı: Bunlara mı teslim edeceksiniz?
    Yunan medyasındaki manşet sorusu İmamoğlu'nu kızdırdı! Cevap veremedi
    Yunan medyasındaki manşet sorusu İmamoğlu'nu kızdırdı! Cevap veremedi
    Takozlar birliği şimdi de ibadetleri hedef aldı! 'Oruç tutanlar sonucuna katlanır'
    Takozlar birliği şimdi de ibadetleri hedef aldı! 'Oruç tutanlar sonucuna katlanır'
    Hakaretçi doçent açığa alındı
    Hakaretçi doçent açığa alındı
    Erdoğan düğmeye bastı! Seçimden sonra başlıyor
    Erdoğan düğmeye bastı! Seçimden sonra başlıyor

    Günün Karikatürü

    21 Mayıs 2019
    Oy hırsızları projeleri de çalmış
    Oy hırsızları projeleri de çalmış
    Kriz kapıda! ABD savaş gemisini o ülkeye yolladı
    Kriz kapıda! ABD savaş gemisini o ülkeye yolladı