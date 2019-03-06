0553 313 94 23

TCDD’ye ait rayları çalan zanlı serbest bırakıldı

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’nde Devlet Demir Yollarının raylarını çalan zanlı serbest bırakıldı.

06 Mart 2019 Çarşamba 16:37
TCDD’ye ait rayları çalan zanlı serbest bırakıldı

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’nde Devlet Demir Yollarının raylarını çalan zanlı serbest bırakıldı.


Çaycuma Ilçesi İstasyon mevki’inde TCDD’ye ait lojmanın bahçesinde bulunan rayların çalındığını Çaycuma Gar Müdürü Veysel Ç. polisi arayarak şikayette bulunmuştu. Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucu olayın faili 28 yaşındaki Çağlar K. olduğu tespit edilmiş, çaldığı malzemeleri sattığı şahıs Kenan K.(31)’ e çalıntı mal satın almaktan işlem yapıldı.


Gözaltına alınan Çağlar K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 16:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe girişimi davası
    1. Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe..
    2. Cezayir seçimleri Arap Birliği..
    3. Binali Yıldırım Çamlık Millet..
    4. Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
    5. Emeklilere müjde! Ödemeler artırılıyor
    6. "Sigara bağımlıları tam bir esaret..
    7. Mantar deposundaki işçi akıma kapılıp,..
    8. "El-Aksa Televizyonu'nun terör..
    9. Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
    10. Berberde 306 parça tarihi eser ele..
    11. Talep şaşırttı! Fenerbahçe büyük gelir..
    12. Şahin’in istihdam projelerine TSO’dan..
    13. Hentbol: Erkekler Süper Lig
    14. Endonezya, İsrail'in Filistinlilere..
    15. Milli Eğitim Müdürlü ile Müftülük..
    16. Bartın Üniversitesi’ne Muaythai’de 7..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da
    18. Kamyonet dereye uçtu: 2 yaralı
    19. BÜ öğrencisi Buse Tosun Dan Kolov’da..
    20. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr...
    21. Şenol Güneş'ten sürpriz karar
    22. DİKA’dan Nusaybin’e proje desteği
    23. "2. Doğu Marmara Tarım Fuarı"..
    24. Belediyeden kadınlara özel konser
    25. New York borsası karışık seyirle açıldı
    26. Nizipteki uyuşturucu operasyonunda 1..
    27. Bafralı kadınlar sordu, Başkan Kılıç..
    28. TBMM Başkanı Şentop Azerbaycan..
    29. Bahçeşehir Kolejiden Kahramanmaraş’ta..
    30. Kocaeli 2. Doğu Marmara Tarım Fuarı..
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'