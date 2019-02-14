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TCDD’den yüksek gerilim uyarısı

Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğünce yapımı tamamlanan Balıköy-Gökçedaağ istasyonları arası demiryolu hattına yüksek gerilim verileceği uyarısı yapıldı.

14 Şubat 2019 Perşembe 10:26
TCDD’den yüksek gerilim uyarısı

Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğünce yapımı tamamlanan Balıköy-Gökçedaağ istasyonları arası demiryolu hattına yüksek gerilim verileceği uyarısı yapıldı.


TCDD’den yapılan yazılı açıklamada, "Eskişehir (Hariç) - Kütahya - Balıkesir hat kesimine elektrifikasyon tesisleri kurulumu çalışmaları kapsamında Balıköy - Gökçedağ istasyonları arası demiryolu hattına 15 Şubat 2019 tarihinden itibaren 27 bin 500 Volt yüksek gerilim verilecektir. Hat kesimine verilecek yüksek gerilim nedeniyle elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmek, direklere dokunmak, tırmanmak, iletkenlere yaklaşmak ve yere düşen tellere dokunmak can ve mal emniyeti bakımından tehlikelidir" uyarısı yapıldı.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 10:26
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