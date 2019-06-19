TCDD,"Aşırı yağış nedeniyle 18 Haziran 2019 tarihinde saat 18.45 ten itibaren kapatılan Bilecik-Arifiye demiryolu hattı, çalışmaların ardından 19 Haziran 2019 tarihinde saat 02.48’den itibaren yeniden tren trafiğine açılmıştır. Yüksek Hızlı Trenlerimiz no
TCDD,"Aşırı yağış nedeniyle 18 Haziran 2019 tarihinde saat 18.19 Haziran 2019 Çarşamba 07:59
TCDD,"Aşırı yağış nedeniyle 18 Haziran 2019 tarihinde saat 18.45 ten itibaren kapatılan Bilecik-Arifiye demiryolu hattı, çalışmaların ardından 19 Haziran 2019 tarihinde saat 02.48’den itibaren yeniden tren trafiğine açılmıştır. Yüksek Hızlı Trenlerimiz normal seferlerine devam etmektedir."
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