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TCDD-TÜBİTAK Ar-Ge Çalıştayı

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal:- "Lokomotif kapsamındaki özellikle güç aktarılma organları anlamında yine buna ilişkin malzeme teknoloji konusunda yetkiniz. Bu yetkinliğimizi geçmişte savunma sanayi birikimimizde kullandığımız gibi şimdi de TCDD'nin ihtiyaçları noktasında kullanmak ve kullandırmak istiyoruz"- "Ülkemizin savunma sanayisinde büyük bir başarısı var. Yüzde 15-20'lerde olan yerlileşme oranı çok yakın zamanda yüzde 65'lere kadar ulaştı. Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve verdiği yönle bunu aynı zamanda diğer sektörlere yaygınlaştırmak istiyoruz"

15 Haziran 2019 Cumartesi 11:54
TCDD-TÜBİTAK Ar-Ge Çalıştayı

KOCAELİ (AA) - TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Lokomotif kapsamındaki özellikle güç aktarılma organları anlamında yine buna ilişkin malzeme teknoloji konusunda yetkiniz. Bu yetkinliğimizi geçmişte savunma sanayi birikimimizde kullandığımız gibi şimdi de TCDD'nin ihtiyaçları noktasında kullanmak ve kullandırmak istiyoruz." dedi.

TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'ndeki TÜSSİDE Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen TCDD-TÜBİTAK Ar-Ge Çalıştayı'nda konuşan Mandal, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) gerçekleştirdiği proje ve başarı hikayeleri bulunduğunu belirterek, bunları biraz daha kurumsal zeminde stratejik iş birliğine dönüştürmek amacıyla çalıştayı düzenlediklerini söyledi.

Bugüne kadar yapılan çalışmaları daha bütünsel ele alıp, proje mantığını ön planda tutarak dünyada gelişen teknolojilerle yeni iş yönetimi modellerini çalıştayda ortaya koyacaklarını ifade eden Mandal, teknoloji geliştirme süreçlerine ulaştırma ve raylı sistemler alanında kurum olarak katkı sağladıklarını kaydetti.

Mandal, TÜBİTAK'ın ilgili enstitü ve merkezlerinin yöneticilerinin çalıştayda olacağını dile getirerek, "Gün sonunda geleceğin teknolojileriyle nasıl bölgesel ve küresel güç ortağı olacağız bunu ortaya koyacağız. Ülkemizin savunma sanayisinde büyük bir başarısı var. Yüzde 15-20'lerde olan yerlileşme oranı çok yakın zamanda yüzde 65'lere kadar ulaştı. Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve verdiği yönle bunu aynı zamanda diğer sektörlere yaygınlaştırmak istiyoruz. TÜBİTAK teknoloji geliştiren bir kurum. Bunun başında da bizim raylı sistemlerimizle TÜBİTAK olarak savunma sanayisindeki sunduğu hizmet ve teknoloji geliştirme süreçlerini demiryolları ve ilgili işletmelerinde de gerçekleştirmek için heyecan içerisindeyiz." şeklinde konuştu.

- "Hızlı bir şekilde gelişen demir yolu ağımız var"

TÜBİTAK'ın üzerine düşen görevi yerine getireceğini anlatan Mandal, "Sürece bakışımız, konuya altyapı anlamında bakıyoruz. Bunun sinyalizasyon boyutu, ülkemiz için oldukça önemli. Hızlı bir şekilde gelişen demir yolu ağımız var. Bunun üst tarafında geliştirilen lokomotifler ve en çok bize heyecan verecek olan da hızlı tren." diye konuştu.

Mandal, bu kapsamda geçmişte başlattıkları ve halen de yürütülen projeleri olduğunu belirterek, "Bunların daha anlamlı şekilde sinyalizasyon, gelişen dijital teknolojilerin nasıl bu sektöre uygulanabileceği. Lokomotif kapsamındaki özellikle güç aktarılma organları anlamında yine buna ilişkin malzeme teknoloji konusunda yetkiniz. Bu yetkinliğimizi geçmişte savunma sanayi birikimimizde kullandığımız gibi şimdi de TCDD'nin ihtiyaçları noktasında kullanmak ve kullandırmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından TÜSSİDE Müdürü İsmail Doğan ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdür Yardımcısı Emin Tekbaş arasında "TCDD lojistik etkinliğinin artırılmasına yönelik sistem analizi ve işletme modeli araştırma projesi" protokolü imzalandı.

Çalıştayda, demir yolu taşımacılığında dünyayla rekabet edebilmek ve güvenli demir yolu işletmeciliği yapabilmek amacıyla hazırlanan projelerin sunumu yapılıyor.

İki kurum yetkilileri ve uzmanlar, yerli ve milli demir yolu sanayisinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları da değerlendiriliyor.

Çalıştay, bugün sona erecek.


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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 11:54
  1. demiryolu
  2. Hasan Mandal
  3. TÜBİTAK

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