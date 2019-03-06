TCDD rayları çalındı: 1 kişi gözaltında Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’nde Devlet Demiryolları'na ait olan tren rayları çalındı.

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’nde Devlet Demiryollarına (TCDD) ye ait olan tren rayları çalındı. Edinilen bilgiye göre Çaycuma İstasyon mevki’inde TCDD Lojmanlarının önünden bulunan tren rayları gece saatlerinde çalındı. Durumu fark eden personel hemen polisi aradı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis kamera kayıtlarında şahsın 28 yaşında Çağlar K. olduğu tespit etti. Kimliği belirlenen hırsız kısa sürede yakalandı. Çağlar K. çaldığı tren raylarını kime sattığını belirterek, satılan yerden raylar muhafaza altına alındı. Emniyetin yapmış olduğu incelemeler neticesinde çalıntı mal satın alan şahsa da işlem yapıldı. Yakalanan Çağlar K. gözaltına alınarak sorgusu devam ediyor.

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