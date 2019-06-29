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TCDD Genel Müdürü Uygun’dan anaokulu öğrencilerine teşekkür mektubu

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, içerisinden tren geçmeyen Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren Özel Minik Ayaklar Anaokulu öğrencilerinin demiryolu sevgisi içeren mektuplarına cevabi mektup yazarak verdi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 09:37
TCDD Genel Müdürü Uygun’dan anaokulu öğrencilerine teşekkür mektubu

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, içerisinden tren geçmeyen Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren Özel Minik Ayaklar Anaokulu öğrencilerinin demiryolu sevgisi içeren mektuplarına cevabi mektup yazarak verdi.


Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşaviri İbrahim KEKEÇ aracılığıyla ilettiği mektubu öğrencilerin yanı sıra okul yönetimi ve veliler tarafından sevinçle karşılandı. TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, içerisinden tren geçmeyen şehirlerden biri olan Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren Özel Minik Ayaklar Anaokulu öğrencilerinin yazdığı, demiryolu ve tren sevgisini içeren çok sayıda mektubun kendilerine ulaştığını anlattı.


“Kendileri küçük, sevgi ve hayalleri büyük”


Mektuplardan çok etkilendiğini vurgulayan Uygun, “Kendileri küçük, sevgi ve hayalleri büyük minik demiryolu sevdalılarından resimlerle süslenmiş mektupları alınca çok duygulandık. Son yıllarda demiryollarına yaptığımız yatırımlar ve yüksek hızlı trenler başta olmak üzere yolcu taşımacılığında gerçekleştirdiğimiz projelerin ülkemizin her yanındaki ve her yaştaki vatandaşlarımızın demiryoluna olan sevgilerini artırdığına şahit oluyoruz. Bu nedenle daha çok çalışarak, halkımıza hizmetlerin en iyisini sunmanın gayreti içerisindeyiz” dedi.


Minik öğrencilerin demiryolu sevgisini anlatan mektupların hepsini tek tek okuduklarını ve karşılıksız bırakmak istemediklerini belirten Uygun, “Satırlara nakşettikleri sevgi dolu mektupları yazan öğrencilerimize biz de teşekkür mektubu yazarak karşılık verdik ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirimiz aracılığıyla kendilerine ilettik. Mektubumuzda kendimizi tanıttık. Gelecekte demiryollarını onlara teslim etmek istediğimizi, gar ve istasyonlarımız ile müzelerimizi gezdirmek istediğimizi anlattık” diye konuştu.


Uygun’un İnegöl Özel Minik Ayaklar Anaokulu öğrencilerine gönderdiği mektup ile eğitici Yüksek Hızlı Tren (THY) maketi ve tren oyuncuklarından oluşan hediyelerin dağıtımında, okul yönetiminin yanı sıra öğrenci velileri, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve Bozüyük YHT Gar Müdürü Sami Küçük de hazır bulundu.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 09:37
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