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T.C. Diyanet İşleri Başkanlığına

Gazetemiz okurlarından Nusret Reşber, "T.C. Diyanet İşleri Başkanlığına" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:34
T.C. Diyanet İşleri Başkanlığına

Nusret Reşber/İstanbul

Nimete karşı duyarsız kalmak nankörlüktür.

Ülkemizde, insanlık yararına yapılan her güzel girişim kimden gelirse gelsin takdire şayandır. Devletimizin, yurt genelinde duble yollar, devasa köprüler, metro hatları vb. yeni yapılar inşa edip hizmete açması ise takdirden ziyade, insanlığa sunulmuş çok büyük nimetlerdir.

Toplumsal alanların birçok yerinde olduğu gibi ‘Şehir Hastaneleri’nin bünyesinde açılan mescidler ve atanan resmi görevli imam hatipler de biz Müslümanları ziyadesiyle sevindiren (şimdiye kadar gecikmiş) güzel faaliyetlerdendir.

Son üç yıldır ramazan aylarında TRT1 bünyesinde “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması” adı altında devam eden TV programını da yukarıda saydığımız kıymetli hizmetler listesine dâhil edebiliriz.

Zira yarışma, hem katılımcıların eksiklerini görüp, kendilerini daha iyi yetiştirmelerine vesile olmakta hem de izleyenler için de adeta tek başına bir “KUR’AN OKULU” vazifesi görmektedir.

Vakta ki, bu çalışmaları farklılaştırarak geliştirmek gerektiği inancındayım…

Öte yandan, yapılan bu ve benzeri nice hayırlı projeyi görmek, fark etmek ve de takdir etmek vazifesi ise bize düşmektedir. Bu hizmetleri görmezden gelmek ise en basitinden “NANKÖRLÜK”tür ve maazallah nimetin azapla yer değiştirmesine sebebiyet verir.

“Hani Rabbiniz, ‘Eğer şükrederseniz size (nimetimi) artırırım, (daha çok vereceğim), nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım pek şiddetlidir!’ diye bildirmişti.” (İbrahim 7)

Bunun yanında, varsa hata ve eksiklerin düzeltmesi için uyarılarımızı ve hayırlı tavsiyelerimizi de usulünce söylemeyi kendimize görev bilmemiz gerektiğine inanıyorum.

Hâsılı başta devlet yetkilileri olmak üzere, Diyanet Teşkilatına ve emeği geçen herkese bu yaptıkları hayırlı hizmetler için hususi teşekkürlerimi sunuyorum.

Son olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’mızdan özel bir istirhamda bulunmak istiyorum:

Hastanelerimizde yer alan mescidlerdeki görevli imam-hatipler, mümkün olduğunca namaz sonlarında “özgün ve şifa talepli dualar”da bulunsunlar.

Zira bendeniz farklı zamanlarda, özellikle hastamın olduğu günlerde, hastanelerdeki mescidlerde cemaatle birlikle kıldığım namazlarda bu tarz dualara çok ihtiyaç duyduğum halde bir türlü denk gelmedim.

Görevli imam-hatiplerin olmadığı bazı vakitlerde ise kıldırdığım namazlarda gördüğüm bu eksikliği giderme babında birkaç denemede bulundum ve çok teveccüh gördü.

Tabii aynı uygulamanın askeriye veya sanayi gibi aynı meslek kolunun yoğun olarak icra edildiği yerlerde hayata geçirilmesi ve vazifeye uygun duaların edilmesinin de orada bulunan cemaatin takdirine mazhar bir hareket olacağına yönelik duygu, düşünce ve tavsiyemi de sizinle paylaşmak istiyorum.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:34
  1. İstanbul
  2. Nusret Reşber
  3. metro hatları
  4. imam hatipler
  5. Müslümanlar
  6. mescidler
  7. Şehir Hastaneleri
  8. TRT1
  9. Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
  10. KUR’AN OKULU
  11. Diyanet Teşkilatı
  12. Diyanet İşleri Başkanlığı
  13. özgün ve şifa talepli dualar

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