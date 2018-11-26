TBV'nin "5. Medya Ödülleri" sahiplerini buldu

İSTANBUL (AA) - Türk Böbrek Vakfı (TBV) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "Türk Böbrek Vakfı Medya Ödülleri" sahiplerini buldu.

TBV'nin çalışma alanları içinde yer alan konular da dahil, tüm sağlık alanında toplumun bilinçlendirilmesi, farkındalığın arttırılması, kamu ve özel sağlık kuruluşlarınca bu alanda verilen hizmetlerin geliştirilmesine katkı sağlamak üzere düzenlenen "Türk Böbrek Vakfı Medya Ödülleri"nde, Anadolu Ajansı (AA) da ödüle layık görüldü.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk'in başkanlığını üstlendiği jüride, Prof. Dr. Mustafa Akıncı, Prof. Dr. İsmet Nane, Prof. Dr. Aydın Türkmen, Prof. Dr. Harun Arbatlı, televizyoncu Lütfiye Pekcan ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş yer aldı.





- Ödül alan isimler



Yazılı basın, görsel basın ve internet medyası olmak üzere 3 ana kategori ile haber-araştırma, röportaj, yazı dizisi-konu ve vak'a-inceleme alt kategorilerinde değerlendirilen haberler arasında ödüle layık görülen isim ve kurumlar şunlar:



Yazılı Basın Haber-Araştırma Dalında, "15 Temmuz Gazisi Robotla Ayağa Kalktı" başlıklı haberiyle, Sabah gazetesinden Gül Kireklo



Yazılı Basın Yazı Dizisi-Konu Dalında, "Akrilamid Tehdidi" başlıklı haberiyle Milliyet gazetesinden Mert İnan



Yazılı Basın Vak'a-İnceleme Dalında Habertürk gazetesinde yaptığı "İkişer Nakille Bebek Sahibi Olan Çift" başlıklı haberiyle Habertürk TV ve haberturk.com'dan Ceyda Erenoğlu



Yazılı Basın Dergi Röportaj Dalında "Akciğer Kanserinde Sigara Hala Önemli Bir Risk Faktörü" başlıklı haberiyle Popüler Sağlık Dergisi'nden Zeynep Çetinkaya



Televizyon Haber-Araştırma Dalında "Van'da Hasta Kurtarma Operasyonu' başlıklı haberiyle ATV'den Işıl Açıkel



Televizyon Röportaj Dalında Kanal D'de yaptığı 'Organ Bağışı İçin Stüdyoya Girdiler' başlıklı haberiyle TGRT Haber'den Özay Erad



Televizyon Vak'a-İnceleme Dalında "Kalp Nakli Bekleyen Çocuklar" başlıklı haberiyle TRT'den Fatma Demir Turgut



İnternet Haber-Araştırma Dalında "Küba'nın kanser aşıları ne kadar etkili?' başlıklı haberiyle ntv.com.tr'den Tülay Karabağ



İnternet Röportaj Dalında "Sağlıklı Bir Şehir Nasıl Olmalı? Yaşadığınız Şehir Size Kilo Aldırıyor mu?" başlıklı haberiyle sozcu.com.tr'den Eser Akgül



İnternet Vak'a-İnceleme Dalında "Duru Ameliyat İçin Gün Bekliyor" başlıklı haberiyle haberturk.com'dan Demet Demirkır.



Ayrıca Türk Böbrek Vakfı Yönetim Kurulu tarafından, toplumda sağlık bilincinin gelişmesine yönelik yaptıkları haberlerle Anadolu Ajansı (AA), Demirören Haber Ajansı (DHA), İhlas Haber Ajansı'na (İHA) da TBV teşekkür plaketi takdim edildi.



Öte yandan törende, sağlık haberciliği alanında 20'nci yılını dolduran Medikal Trend dergisinden Arzu Kocabıçkıcı, ailem.com'dan Ayşegül Aydoğan Atakan, bizimsağlık.com'dan Coşkun Bel, Yeni Birlik gazetesi ve ATV Avrupa'dan Esra Kazancıbaşı Öztekin, CNN Türk'ten Leyla Ataman, Hürriyet gazetesinden Mesude Erşan, Fox TV'den Şule Öztürk, Türkiye gazetesinden Ziyneti Kocabıyık ve Sağlığın Sesi gazetesinden Dilek Süzen'e "Onur Ödülü" verildi.

- Tuz tüketimi 9,9 grama düştü

Gecede konuşan TBV Başkanı Timur Erk, bugünkü kazada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin aşırı şeker ve tuz tüketimi olduğunu belirten Erk, şeker ve tuzun böbrek sağlığının bozulmasını tetikleyen iki büyük beyaz düşman olduklarının altını çizdi.

Yapılan araştırmalara göre, tuz tüketiminin günümüzde 9,9 grama düştüğünü aktaran Erk, şeker tüketimde ise 50 gram olması gereken oranın 150 gram olduğunu ve bu konuda bir azalma sağlanamadığını ifade etti.

Türkiye'de her yıl çocuk obezitesinin yüzde 8 arttığına dikkati çeken Erk, "3 milyon obez var, 81 milyon nüfusun içerisinde bunların 1,8 milyonu çocuk yaşında. Göz göre göre çocuklarımızın sağlıksız nesiller oluşturmasını ister miyiz? Tabii ki istemeyiz. İşte onun için Türk Böbrek Vakfı, son 3-4 yıldan beri çocuk obezitesiyle mücadeleye başlamıştır. Biz bu güçle devam edeceğiz." diye konuştu.











