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CHP'den "Elektrik ve doğal gazda KDV düşürülsün" teklifi

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, elektrik ve doğal gazda KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesi için TBMM'ye kanun teklifi sunduğunu açıkladı.

05 Aralık 2018 Çarşamba 13:07
CHP'den "Elektrik ve doğal gazda KDV düşürülsün" teklifi

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, elektrik ve doğal gazda KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesi için kanun teklif verdiğini söyledi. 

Yalım, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2018 yılının ilk 10 ayında enflasyon rakamlarının çok yüksek olduğunu, son bir ayda ÖTV ve KDV'deki indirimden dolayı enflasyonun düştüğünü, bunun da ana giderlerden kaynaklı değil otomotiv sektöründen dolayı yaşandığını açıkladı.

Türkiye'de doğal gaz ve elektriğin vatandaşların ana giderlerinden birisi olduğunu dile getiren Yalım, 2018 yılında elektriğe işyerlerinde yüzde 50, evlerde yüzde 40, doğalgazda ise işyerlerinde yüzde 48, evlerde yüzde 30 zam yapıldığını ifade etti. 

Yüzde 18'den yüzde 6'e...

Elektrik ve doğal gazın Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her vatandaşın zaruri gideri olduğunu vurgulayan Özkan, "Elektrik ve doğal gazda KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesi için kanun teklifi verdim. Umarım hükümetimiz en kısa zamanda buna destek verecektir." diye konuştu.

Yalım, bu indirimin, bütçeye ek bir yük getirmeyeceğini, doğal gazın yüzde 98'inin ülke dışından satın alındığını ve alınırken bir kuruş dahi KDV ödenmediğini söyledi. 

Basın mensuplarının, CHP ile İYİ Parti arasında yapılan ittifak görüşmelerinde tıkanıklık olup olmadığına ilişkin sorusunu yanıtlayan Yalım, ittifakla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un görüşmeler yaptığını belirterek, herhangi bir tıkanıklığın olmadığını, görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 13:07
  1. CHP Uşak Milletvekili Özkan
  2. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun
  3. elektrik vergisi
  4. doğal gaz vergisi
  5. kdv indirmi

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  • memomemo30 dk önce
    hikaye
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