TBMM'nin yeni Başkanı Mustafa Şentop oldu
Şentop üçüncü turda 336 oy aldı24 Şubat 2019 Pazar 15:36
TBMM (AA) - TBMM Başkanlığı seçiminin üçüncü turunda AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, 336 oy alarak salt çoğunluğu sağladı ve TBMM'nin yeni Başkanı oldu.
TBMM Genel Kurulunda üçüncü tur oylamaya 542 milletvekili katıldı.
Oylamada, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 336, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay 124, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü 46, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 33 oy aldı. 3 oy da geçersiz sayıldı.
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