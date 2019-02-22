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TBMM'nin Pakistan Başbakanı Han'a mektubu Pakistan basınında yankı uyandırdı

TBMM Türkiye-Pakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu'nun, Pakistan'da FETÖ yapılanmasının terör örgütü ilan edilmesi dolayısıyla Pakistan Başbakanı İmran Han'a gönderdiği mektup, bu ülkede birinci gündem maddesi oldu- Türkiye-Pakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ali Şahin:"Dünya üzerinde Türkiye'den sonra ilk kez bir ülke FETÖ yapılanmasını terör örgütü ilan etmiş oldu"- "Bu kararın başta Asya'daki ülkeler olmak üzere tüm ülkeler için emsal teşkil ettiğini düşünüyorum"

22 Şubat 2019 Cuma 17:20
TBMM'nin Pakistan Başbakanı Han'a mektubu Pakistan basınında yankı uyandırdı

ANKARA (AA) - TUĞÇENUR YILMAZ - TBMM Türkiye-Pakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu'nun FETÖ'nün Pakistan'daki okullarının Maarif Vakfı'na devri ve FETÖ yapılanmasının terör örgütü ilan edilmesi dolayısıyla Pakistan Başbakanı İmran Han'a gönderdiği mektup, Pakistan basınında geniş yankı uyandırdı.

Türkiye-Pakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Ali Şahin, Pakistan Başbakanı Han'a gönderdikleri mektuba ve Pakistan'ın terörle mücadelede Türkiye'ye desteğine ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Şahin, geçen hafta gönderdikleri teşekkür mektubunun dün İmran Han'a ulaştığını belirterek, "Pakistan Başbakanı İmran Han'a ulaşmasıyla mektup, Pakistan'da birinci gündem maddesi oldu. Pakistan'da aşağı yukarı tüm TV kanallarında son dakika haberi olarak duyuruldu." dedi.

"Bu teşekkür mektubu Başbakan İmran Han'a ve Pakistan halkına hitaben yazılmış bir mektuptu." diyen Şahin, mektubun Pakistan halkında da geniş yankı uyandırdığını söyledi.

Mektuba, Türkiye-Pakistan Parlamentolararası Dosluk Grubu'ndaki CHP, MHP ve İYİ Parti üyelerinin imza koyduğunun altını çizen Şahin, mektubun bu yönüyle sadece AK Parti'yi değil, bütün parlamentoyu temsil ettiğini vurguladı.

- "Pakistan'ın FETÖ kararı emsal bir karar"

Şahin, Pakistan'ın FETÖ'yü terör örgütü ilan etmesinin önemli olduğunu belirterek, "Dünya üzerinde Türkiye'den sonra ilk kez bir ülke FETÖ yapılanmasını terör örgütü ilan etmiş oldu." diye konuştu.

"Bu kararın başta Asya'daki ülkeler olmak üzere tüm ülkeler için emsal teşkil ettiğini düşünüyorum" ifadesini kullanan Şahin, ilerleyen süreçte benzer kararları farklı ülkelerin de vereceği kanaatini taşıdığını dile getirdi.

Şahin, Pakistan kamuoyunun zor zamanlarda her zaman Türkiye'nin yanında olduğuna işaret ederek, Kurtuluş Savaşı yıllarında Pakistanlı kadınların çeyizlerini, ziynetlerini satılığa çıkararak verdikleri desteği hatırlattı.

Bu desteği büyük bir minnetle yad ettiklerini belirten Şahin, "Türkiye'nin bekasına kasteden bir terör örgütüyle mücadelesi sürecinde Pakistan'ın tekrar yanımızda yer alması, bundan 100 yıl önce Kurtuluş Savaşı'ndaki destekleri kadar kıymetli ve değerli." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, Pakistan Başbakanı Han ve Pakistan halkının yanı sıra CHP, MHP ve İYİ Parti'den Türkiye-Pakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu üyelerine, ortak mutabakat niteliği taşıyan mektuba imza attıkları için teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 17:20
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