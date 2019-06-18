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TBMM’nin önündeki kazada sürücü otomobilde sıkıştı

Ankara’da TBMM’nin önünde meydana gelen trafik kazasında sürücü otomobilinin içerisinde sıkıştı.

18 Haziran 2019 Salı 05:04
TBMM’nin önündeki kazada sürücü otomobilde sıkıştı

Ankara’da TBMM’nin önünde meydana gelen trafik kazasında sürücü otomobilinin içerisinde sıkıştı.


Kaza, saat 03.00 sularında Ankara’nın Çankaya İlçesi Atatürk Bulvarı’nda bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nin önünde meydana geldi. Kızılay istikametinden Çankaya istikametinde 06 Y 4004 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Tuncay K. (35), bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan aydınlatma direğine vurdu. Aydınlatma direğini yerinden söken otomobil, daha sonra çelik bariyerlere çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle otomobilin içerisine sıkışan sürücünün yardımına ilk olarak TBMM koruma polis memurları koştu. Polislerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.Polis ekipleri tedbir amaçlı kazanın gerçekleştiği yolu tedbir amaçlı trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri de yaklaşık yarım saatlik bir çalışmayla otomobilin kapı ve kolonlarının bir kısmını keserek yaralı Tuncay K’yı sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahalesini yaparak ambulans ile Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesine kaldırdı. Kazanın etkisiyle kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici marifetiyle olay yerinden kaldırıldı. Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 05:04
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