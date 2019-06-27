0553 313 94 23

TBMM’nin çalışma süresinin uzatılması Resmi Gazete’de

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

27 Haziran 2019 Perşembe 06:53
TBMM’nin çalışma süresinin uzatılması Resmi Gazete’de

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.


Karararda, 1 Temmuz’da tatile girmesi gereken TBMM’nin çalışmalarına devam edeceği belirtilerek, "Anayasa’nın 93’üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 5’inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 18.06.2019 tarihli 90’ıncı Birleşiminde karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 06:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'nin hamlesi sonrası ABD harekete geçti! Skandal karar...
    1. Türkiye'nin hamlesi sonrası ABD..
    2. Bağcılar'da silahlı çatışma: Yaralılar..
    3. Erdoğan kritik toplantıda talimatı..
    4. Polisten kaçan sürücü dehşet saçtı! 4..
    5. En tehlikeli yanardağ harekete geçti!..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da
    7. FSM’de onarım yoğunluğu başladı
    8. Maduro'dan yeni darbe girişimine..
    9. Avustralyalı öğrenciye Kuzey Kore’de..
    10. Anında harekete geçtiler… CNN’de..
    11. ABD'de Demokrat aday adayları ilk kez..
    12. TBMM’nin çalışma süresinin uzatılması..
    13. Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi..
    14. Sahipsiz elbise ve ayakkabı ihbarı..
    15. Polisten kaçan otomobil 4 kişiyi ezdi
    16. Lübnanlı liderden Osmanlı çıkışı
    17. Eski Malezya Başbakan Yardımcısı'na..
    18. Cumhurbaşkanı onayladı, o karar..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'ya geldi
    20. Bağcılar'da silahlı kavga: 4 yaralı
    21. Faciaya ramak kala... Freni boşalan..
    22. Yurt genelinde dev operasyon! Devleti..
    23. Tüm dünyanın yüreğini sızlatmıştı.....
    24. Hatice Cengiz BM kürsüsünde konuştu.....
    25. İstanbul, Antalya ve Adana için doğal..
    26. Korkunç gerçek 3 gün sonra..
    27. ABD'den tepki çeken öneri: Seçimi..
    28. İstanbullular dikkat!... 50 gün sonra..
    29. Papua Yeni Gine’de yanardağ patladı,..
    30. Endonezya'dan Çin'e evlilik vaadiyle..
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    ABD'yi sarsacak iddia! Gerilla yapılanmaları kuruluyor
    ABD'yi sarsacak iddia! Gerilla yapılanmaları kuruluyor
    ABD, doları devalüasyona hazırlıyor
    ABD, doları devalüasyona hazırlıyor

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Kılıçdaroğlu adını ağzına almadı! İmamoğlu ile örtülü kavgaları o gece başladı
    Kılıçdaroğlu adını ağzına almadı! İmamoğlu ile örtülü kavgaları o gece başladı
    Ali Babacan'ın Erdoğan'a sunduğu dosyanın detayları belli oldu!
    Ali Babacan'ın Erdoğan'a sunduğu dosyanın detayları belli oldu!