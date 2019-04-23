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Seçim 2019 Sayfası

TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü

Meclis Başkanı Mustafa Şentop kutlamaları kabul etti

23 Nisan 2019 Salı 12:21
TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlamaları kabul etti.

TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilen tören, Şentop'un yerini almasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Şentop, daha sonra kutlamaları kabul etti.

Kutlamalara Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve yüksek yargı organlarının başkanları, bazı bakanlar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM başkanvekilleri ile TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları, AK Parti, CHP ve MHP grup başkanvekilleri, eski Meclis başkanları Bülent Arınç ve Mehmet Ali Şahin, eski ve yeni milletvekilleri, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, YÖK üyeleri, rektörler, meslek kuruluşlarının başkan ve üyeleri, askeri erkan, bürokratlar, dekanlar ve Meclis personeli katıldı.


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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 12:21
  1. Mustafa Şentop
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