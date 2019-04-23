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TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki devlet erkanı, TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı- Şentop:- "Milli mücadelenin kazanılmasına önderlik eden TBMM'nin taşıdığı büyük sorumluluğun bilincindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve onun hakiki sahibi olan asil milletimizin büyük hedeflere yürümek hususundaki iradesi katidir"

23 Nisan 2019 Salı 10:43
TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü

ANKARA (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki devlet erkanı, TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

Törende, Şentop'un yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bazı bakanlar da yer aldı.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, TBMM Başkanı Şentop'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini imzalayan Şentop, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, asil milletimizin kararlı ve azimli iradesiyle bir araya gelerek teşekkül ettirdiği TBMM'mizin 99. kuruluş yıl dönümünde, milli mücadelemizin büyük komutanı, Cumhuriyetimizin banisi, ilk Cumhurbaşkanımız olan zatı alinizin huzurundayız. İlk başkanlığını yaptığınız ve milli mücadelenin kazanılmasına önderlik eden TBMM'nin taşıdığı büyük sorumluluğun bilincindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve onun hakiki sahibi olan asil milletimizin büyük hedeflere yürümek hususundaki iradesi katidir. Ülkemizin birliği, beraberliği, milletimizin huzur ve refahı için var gücümüzle çalışma kararlılığımız tamdır, süreklidir ve neticeye varması mukadderdir. Milli mücadelemizi yürüten ve Cumhuriyetimizi kuran Gazi Meclisin ve onu var eden iradenin tarihi manasına vakıfız ve bunun onurunu yaşamaktayız. TBMM olarak 99 yıllık tarihinde olduğu gibi bugün de ülkemizin gelişmesi, kalkınması ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkması için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu vesileyle, zatı alinizi ve milli mücadeleyi birlikte yürüttüğünüz bütün milletvekillerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun."

- Törenden notlar

Kılıçdaroğlu, tören alanına iki kız çocuğunun elini tutarak geldi. Törenin ardından Kılıçdaroğlu, partililerle ve çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Saygı duruşu sırasında tören alanında bulunan bazı engelli vatandaşlar ayağa kalkarak eşlik etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Anıtkabir girişinde çocuklara balon ve Türk bayrağı dağıttı.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 10:43
  1. 23 Nisan
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