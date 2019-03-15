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TBMM'den Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısına ortak kınama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Mecliste grubu bulunan 5 siyasi partinin ortak imzasıyla bildiri yayımlanarak, Yeni Zelanda'da düzenlenen terör saldırısı kınandı- Bildiriden:- "Batılı yönetimler ve medyalar, İslam karşıtı duyguları ve eylemleri kışkırtan söylemlerden samimi ve kesin bir biçimde uzak durmalı, İslam karşıtı eğilimleri teşvik etmekten vazgeçmelidir"- "İslam’a ve Müslümanlara karşı saldırılara yol açan zehirli iklim ve kimi Batılı yönetimlerin kabul edilemez duyarsızlıkları ortadan kalkmadan bu terör sona ermez"- "Bu menfur hadise, birkaç 'çılgın'ın şahsi teşebbüsü olmaktan ziyade, her geçen gün artan ve ne yazık ki bir kısım politikacının ve medya unsurunun destek verdiği İslam ve yabancı karşıtı, nefret söylemini esas alan ırkçılığın sonucudur"

15 Mart 2019 Cuma 20:07
TBMM'den Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısına ortak kınama

TBMM (AA) - TBMM'de grubu bulunan 5 parti, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısını, yayımladığı ortak bildiriyle kınadı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM Başkanvekili Levent Gök, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan imzasıyla ortak bildiri yayımlandı.

Bildiride, "Bizler TBMM Başkanı Şentop'un çağrısıyla bir araya gelen AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti temsilcileri olarak Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde bugün, cuma namazı sırasında ibadet etmekte olan cemaate yönelik olarak gerçekleştirilen ve en az 49 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan silahlı terör saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Yeni Zelanda’da gerçekleşen saldırının, dünyanın her yerine yayılmaya çalışılan İslam karşıtlığının boyutlarını göstermesi bakımından hayati, insanlığın tavır almasını gerektiren küresel bir tehlikeye işaret etmesi açısından da önemli bir dönüm noktası olduğu belirtildi.

Bildiride, bu menfur hadisenin, birkaç "çılgın"ın şahsi teşebbüsü olmaktan ziyade, her geçen gün artan ve bir kısım politikacının, medya unsurunun destek verdiği İslam ve yabancı karşıtı, nefret söylemini esas alan ırkçılığın sonucu olduğuna dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Batılı yönetimler ve medyalar, İslam karşıtı duyguları ve eylemleri kışkırtan söylemlerden samimi ve kesin bir biçimde uzak durmalı, İslam karşıtı eğilimleri teşvik etmekten vazgeçmelidir. İslam’a ve Müslümanlara karşı saldırılara yol açan zehirli iklim ve kimi Batılı yönetimlerin kabul edilemez duyarsızlıkları ortadan kalkmadan bu terör sona ermez. Popülist gerekçelerle ırkçılara ve aşırılıklara göz yuman, meşruiyet kazandıran kimi Batılı yönetimlere, politikacılara ve medya unsurlarına muhatabı ve faili kim olursa olsun terörün ayrımsız bir biçimde lanetlenmesi gerektiğini ve teröre kapı aralayacak tavırların bütün insanlık için tehlike olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. İslam dünyasının, kalbi barış ve kardeşlikten yana olan bütün insanlığın ve Yeni Zelanda halkının başı sağ olsun."

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 20:07
  1. ortak açıklama
  2. TBMM
  3. Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısı

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