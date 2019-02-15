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TBMM'den Pakistan Başbakanı İmran Han'a teşekkür mektubu

TBMM Türkiye-Pakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu, FETÖ'nün Pakistan'daki okullarını Maarif Vakfı'na devreden ve FETÖ yapılanmasını terör örgütü ilan eden Pakistan Başbakanı İmran Han'a mektup göndererek teşekkür etti- Dostluk Grubu Başkanı Ali Şahin:- "Pakistan'daki FETÖ okullarının Maarif Vakfı'na teslim edilmesi ve bu duruşu nedeniyle İmran Han'a, bombalanmış bir Meclisin parlamenterleri olarak şükranlarımızı, teşekkürlerimizi sunmak istedik"- "Pakistan dışında FETÖ'nün birçok ülkede sinsi yapılanması var. Bu o ülkeler için de ciddi bir tehdit kaynağı. Pakistan Anayasa Mahkemesinin bu kararının, diğer ülkeler için de emsal teşkil etmesini diliyoruz"

15 Şubat 2019 Cuma 11:18
TBMM'den Pakistan Başbakanı İmran Han'a teşekkür mektubu

TBMM (AA) - YILDIZ AKTAŞ - TBMM Türkiye-Pakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu, FETÖ'nün Pakistan'daki okullarının Maarif Vakfı'na devri ve FETÖ yapılanmasının terör örgütü ilan edilmesi dolayısıyla Pakistan Başbakanı İmran Han'a mektup göndererek teşekkür etti.

Türkiye-Pakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ali Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FETÖ tarafından 15 Temmuz'da Türkiye'ye yönelik hain saldırı gerçekleştirildiğini, TBMM'nin bombalandığını anımsattı.

Bu kapsamda Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesine destek veren Pakistan'a teşekkür etmek istediklerini belirten Şahin, Pakistan'ın Türkiye'nin zor gün dostu olduğunu, Kurtuluş Savaşı’nda da Türkiye’nin yanında durduğunu söyledi.

Pakistanlıların 100 yıl sonra bugün yine Türkiye'nin yanında olduğunu kaydeden Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pakistanlı kardeşlerimiz, Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesi sürecinde ülkemizin yanında yer aldı. Pakistan'da bundan 6-7 ay önce gerçekleşen seçimlerde İmran Han'ın partisi PTI iktidara geldi. Seçilmesinin ardından Han, Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesine güçlü bir destek verdi ve ülkesinde gerekli adımları attı. Pakistan'da bulunan FETÖ okullarının tamamı alınan karar uyarınca, Maarif Vakfına devredildi, hatta Pakistan bunun bir adım ötesine geçerek, ülkedeki FETÖ yapılanmasını terör örgütü ilan etti. Pakistan'daki FETÖ okullarının Maarif Vakfı'na teslim edilmesi ve bu duruşu nedeniyle İmran Han'a, bombalanmış bir Meclisin parlamenterleri olarak şükranlarımızı, teşekkürlerimizi sunmak istedik. Pakistan dışında FETÖ'nün birçok ülkede sinsi yapılanması var. Bu o ülkeler için de ciddi bir tehdit kaynağı. Pakistan Anayasa Mahkemesinin bu kararının, diğer ülkeler için de emsal teşkil etmesini diliyoruz."

Şahin, mektuba destek veren dostluk grubu üyelerine de teşekkür etti. Pakistan'ın özellikle Güney Asya ve Asya'da aktif bir ülke olduğuna dikkati çeken Şahin, kararın diğer ülkelere örnek teşkil etmesi gerektiğini belirtti.

Ali Şahin, gelecek yıllarda iki ülke ilişkilerinin, bölgesel ve küresel ölçekte önemli bir iş birliğine dönüşeceği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Han öncülüğünde iki ülkenin dünya barışına ve istikrarına katkı sağlayacağını düşündüğünü kaydetti.

"Yurt dışındaki sinsi faaliyetlerini sürdürmektedir"

Han'a gönderilen teşekkür mektubunda, şu ifadelere yer verildi:

"15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisini savaş uçaklarıyla bombalatan, demokrasimizi ve anayasal düzenimizi yıkmaya çalışan FETÖ'ye karşı TBMM'de temsil edilen siyasi partiler ve milletvekilleri olarak ortak duruş sergilemekteyiz. Mezkur terör örgütü, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti için değil, çeşitli sahalardaki yaygın yapılanmasıyla bulunduğu tüm ülkelerin güvenliği için ciddi bir tehdit teşkil etmekte; yurt dışındaki sinsi faaliyetlerini özellikle eğitim kurumları aracılığıyla sürdürmektedir.

Bu çerçevede, Pakistan Yüksek Mahkemesi tarafından, ülkede faaliyet gösteren FETÖ iltisaklı okulların Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) devredilmesi ve FETÖ’nün bir terör örgütü olarak ilan edilmesi yönünde alınan kararı memnuniyet ve takdirle karşıladık. Bu karar neticesinde Maarif Vakfı yetkilileri süratle Pakistan'a intikal ederek, bahse konu okulları devralmaya başlamıştır. Pakistan makamlarına bu vesileyle teşekkürlerimizi sunmaktayız. Ülkelerimiz arasındaki kökleri tarihe dayanan kardeşlik ilişkileri zamanın getirdiği her türlü meydan okumaya karşı durmuş ve iki milletin iş birliğini güçlendirmiştir.

Cumhuriyetlerimizin kurulmasının çok öncesinden gelip, ülkelerimizin parlak geleceği için sarf ettiğimiz çabalarımızda kendini gösteren dayanışma ruhu, iki milletin birbirlerinin kalplerinde ve fikirlerinde olmalarından istifade etmeyi sürdürecektir. Pakistan Hükümeti tarafından söz konusu terör örgütüne karşı atılan somut adımlar, ülkelerimiz arasında karşılıklı güvene dayalı güçlü ilişkileri ve Pakistan’ın terörle mücadelede güvenilir bir ortak olduğunu bir kez daha teyit etmiştir.

Tüm ülkeler için emsal teşkil etmesi gereken bu kararla birlikte birçok ülkede olduğu gibi Vakıf, Pakistan'daki öğrencilere de çağdaş ve kaliteli bir eğitim sunarak başta Pakistan-Türkiye ilişkileri olmak üzere dünyanın geleceği için yatırım yapmaya devam edecektir. Zat-ı Alilerinin desteğiyle, tarih boyunca dostça ve kardeşçe gelişen Türkiye-Pakistan işbirliğinin güçlenerek devam edeceğine inancımız tamdır. Ülkemizin Pakistan'a her türlü desteği sağlamayı sürdüreceğini, her alanda olduğu gibi, eğitimin geliştirilmesi için elbirliği ile çaba sarf edeceğini bilmenizi isteriz. Bu vesileyle, Zat-ı Alileri ile dost Pakistan halkının esenliği için en iyi dileklerimizi sunarız."

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 11:18
  1. Ali Şahin
  2. gaziantep mililtevekili ali şahin
  3. Imran Khan
  4. Meclisten Pakistan Başbakanı Imran Khan'a teşekkür mektubu

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