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Korona Virüs TBMM'den acı haber! Bir personel koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Korona Virüs

TBMM'den acı haber! Bir personel koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) insan kaynakları biriminde görevli bir personel koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 11:39:00 -
TBMM'den acı haber! Bir personel koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Tedbirlere uyulmamasından ötürü Türkiye'de yeniden artışa geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir personelinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İnsan kaynakları biriminde görevliydi

TBMM'nin insan kaynakları biriminde görevli olduğu belirtilen bir personel ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

İlk başta gittiği hastaneden evine yollandı

İ.S. isimli memurun, cuma günü hissettiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye başvurduğu ancak hastanede yatarak tedaviyi gerektirecek bir durumun olmadığı gerekçesiyle evinde istirahat ettiği belirtildi. Ancak TBMM personeli İ.S.'nin dün ateşinin yükselmesi üzerine hastaneye yatırıldığı ve ani gelişen bir durum neticesinde hayatını kaybettiği bildirildi.

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Yorumlar

Mesut Sarp

Bugün AK Parti milletvekili Burhan Kuzunun mahkeme duruşması var. Uyuşturucu baronu Naci Zindaşti'nin tahliyesine müdahelesi sorulan eski milletvekili Burhan Kuzu...
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Nihal

meclis kaynıyor mesafeye çok dikkat özellikle HDP ye yakın olanlar yandı.Tabiki Merale iyi partiye ve tabiki CHP ye bunların yaşamları gereği korona ile ilişkileri çok yüksek
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