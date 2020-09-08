TBMM'den acı haber! Bir personel koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) insan kaynakları biriminde görevli bir personel koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.
Tedbirlere uyulmamasından ötürü Türkiye'de yeniden artışa geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir personelinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İnsan kaynakları biriminde görevliydi
TBMM'nin insan kaynakları biriminde görevli olduğu belirtilen bir personel ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti.
İlk başta gittiği hastaneden evine yollandı
İ.S. isimli memurun, cuma günü hissettiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye başvurduğu ancak hastanede yatarak tedaviyi gerektirecek bir durumun olmadığı gerekçesiyle evinde istirahat ettiği belirtildi. Ancak TBMM personeli İ.S.'nin dün ateşinin yükselmesi üzerine hastaneye yatırıldığı ve ani gelişen bir durum neticesinde hayatını kaybettiği bildirildi.