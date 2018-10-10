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TBMM'deki parti sayısı 9'a çıktı

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu ile İstanbul Milletvekili Erkan Baş'ın partilerinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne geçmelerinin ardından Mecliste temsil edilen parti sayısı 9'a çıktı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 22:09
TBMM'deki parti sayısı 9'a çıktı

24 Haziran'da yapılan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde HDP'den milletvekili seçilen Mengüllüoğlu ile Baş, partilerinden ayrılarak Türkiye İşçi Partisi'ne geçti. Böylece Türkiye İşçi Partisi, Meclis'teki 9. parti oldu.

TBMM'nin son sandalye dağılımına göre AK Parti'nin 290, CHP'nin 144, HDP'nin 65, MHP'nin 50, İYİ Parti'nin 40, Türkiye İşçi Partisi'nin 2, Saadet Partisi'nin 2, Büyük Birlik Partisi ile Demokrat Parti'nin ise birer milletvekili var.

Mecliste 1 de bağımsız milletvekili bulunuyor.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 22:09
  1. tbmm
  2. barış atay
  3. erkan baş

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